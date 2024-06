Lucas Buda e Camila Moura: novela que ainda está longe de acabar

Relembre os principais acontecimentos envolvendo Lucas Buda e Camila Moura após término do 'BBB 24'

Nesta semana, Camila Moura (30), meses após o divórcio com Lucas Buda (29), resolveu abrir o jogo sobre a relação e confessou seu maior arrependimento depois da separação. Toda essa exposição do relacionamento dos dois parece que se transformou em uma novela que ainda está longe de acabar. Relembre os principais acontecimentos envolvendo o ex-casal após o BBB 24.

Em suas redes sociais, Camila Moura revelou que seu maior arrependimento foi ter sido fiel. Arruma logo outro, chifre trocado não doi. Meu erro foi esse, devia ter traído”, Camila disparou sem pensar duas vezes. Vale lembrar que a influenciadora tomou a decisão de se separar depois que sentiu que seu marido, Lucas, tentou flertar com uma colega de confinamento no BBB 24.

Essa não é a primeira vez que ela comenta sobre o antigo parceiro após a separação. Mesmo sem participar do Big Brother Brasil, Camila assumiu o protagonismo aqui fora da casa mais vigiada do país. Ela caiu no gosto do público e conquistou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Os dois tinham uma relação há 15 anos, sendo oito de casados, mas tudo acabou no mês de março, após a professora de história confessar que se sentiu traída depois da aproximação de Lucas com Giovanna Pitel (24).

EM ACORDO

Recentemente, Camila Moura abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou sobre o fim de seu relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda. Ela, que se mudou para um novo apartamento em São Paulo, contou que seu antigo endereço ficou para o ex e falou da divisão de bens.

"Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", disse ela. Porém, a influenciadora deixou claro que Buda vai precisar ressarcir o valor que a ex-mulher investiu no imóvel.

Questionada sobre o que a ajudou a superar o fim da relação, Camila foi respondeu: "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", aconselhou.

CAFÉ COM ELIMINADO

Camila e Lucas conversaram pela primeira vez no programa Mais Você. Ela lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido dessa forma e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada, assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24.

A atitude não pegou bem por parte do público, só que, dessa vez, também criticaram a apresentadora Ana Maria Braga (75) e apontaram que aquele não foi o melhor momento e nem local para os dois conversarem pela primeira vez.

