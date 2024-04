BBB 24: Camila chora ao falar com Lucas pela primeira vez: "Eu tentei"

Camila Moura entrou ao vivo no Mais Você e falou com Lucas Henrique pela primeira vez

Camila Moura entrou ao vivo no Mais Você para falar com Lucas Henrique na manhã desta quarta-feira, 10. A professora de história lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido dessa forma e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada, assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24.

"Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim [...] esperava um pingo de hombridade dele tentar me contatar durante a madrugada, que não aconteceu", começou.

Em seguida, Camila caiu no choro ao falar sobre o que sentiu: "Eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia cuidar de mim", falou relembrando que foi internada algumas vezes.

Ela ainda disse que enviou uma mensagem para o ex-brother, mas que não foi recebida por ele. Moura também desejou boa sorte ao ex-marido: "Boa sorte aí. Se a gente conseguir conversar, bom, mas não desejo nada de ruim para você. Sinto muito por tudo isso, mas eu mantive minha promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi para você que faria".

A ex do capoeirista finalizou falando sobre os problemas de saúde que enfrentou nesse período."Agora eu preciso me cuidar, perdi 20kg em 30 dias. Estou com alguns problemas de saúde e é uma pena a primeira vez que eu conseguir falar com você para o Brasil todo ver. Esperei sua ligação de madrugada, sua hombridade até o final, mas não veio", concluiu.

Camila encerrou agradecendo o espaço de Ana Maria Braga e assim que a ligação finalizou, a apresentadora terminou o programa dizendo que os dois terão oportunidade de se falar e confortando Buda.