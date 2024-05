Lucas Buda engata romance com prima de MC Binn e funkeiro reage

O ex-BBB, Lucas Buda, vive romance com Nina Capelly, prima de MC Binn, e cantor descobriu pela internet e falou sobre o relacionamento; veja

Depois de um final de relacionamento conturbado, Lucas Buda, de 29 anos, virou a página e vive um novo romance. O carioca está vivendo um romance com a cantora de funkNina Capelly, prima de MC Binn, seu aliado dentro do reality. A informação foi confirmada pela artista.

Nina falou sobre o envolvimento em depoimento à revista Quem. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", disse ela.

A moça contou que os dois estavam mantendo o vínculo em segredo, inclusive, de MC Binn: "A gente estava [ficando] escondido. Fiz um vídeo e mandei para uma amiga e, de repente, eu acordei com essa notícia no Brasil inteiro. O Binn não está brincando, ele realmente não sabia".

Assim que a notícia vazou, o funkeiro apareceu nas redes sociais indagando Buda e Nina quanto à informação. "Tô arrumando a mala aqui e tô vendo as páginas postando sobre o Buda com um relacionamento. Quando eu vou ver, é a minha prima. Ô, Buda, Nina, que fita é essa? Que tá acontecendo? Já vem nas explicações", brincou ele. Nina publicou registros ao lado de Buda no Instagram. "Você é uma pessoa incrível", escreveu ela na legenda de uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Camila Moura fala sobre possibilidade de reatar com Lucas Henrique

Recentemente, Lucas Henrique contou ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que está em conversando com frequência com sua ex-esposa, Camila Moura, e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação. Contudo, a influenciadora garantiu que não é bem assim que as coisas estão acontecendo.

"Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por videochamadas. Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", disse ele.

Mas parece que a história não é bem assim. Em nota enviada a Quem, a assessoria da professora de história disse que o ex-casal estava em contato, mas não da maneira como foi explicada por Buda. Saiba mais!