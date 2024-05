Ex-BBBs Matteus e Isabelle se beijam no palco de show em Manaus

Depois de passarem alguns dias longe um do outro, os ex-BBBs Matteus e Isabelle se reencontraram em Manaus e protagonizaram momento romântico

Os ex-BBBs Matteus e Isabelle mostraram que continuam juntos após o reality show da Globo. Eles engataram um romance na reta final do jogo e voltaram a se reencontrar nesta semana. Agora, os dois trocaram um beijo na frente da plateia de um show da cantora Joelma em Manaus, Amazonas.

Na noite de sexta-feira, 3, Matteus e Isabelle subiram ao palco do show e se beijaram na frente de todo mundo. Nos bastidores, eles dançaram juntinhos e não se desgrudaram.

No palco, Matteus se declarou para Isabelle. “Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa Cunhã aqui, agora já foi!”, disse ele. E a cantora Joelma brincou: “Agora já era! Provou da farinha daqui já era”.

Assista aos vídeos:

- E Teve também beijo da Isabelle com o Matteus no show de manaus 👀 com direito a bênção da Joelma hahaha pic.twitter.com/dZbdVigkeK — Samuel Diniz 📸 (@eusamueldiniz) May 4, 2024

Mabelle vive! Com a benção de Joelma, Matteus se declarou para sua namorada Isabelle em um show desta madrugada.



Joelma: "Vocês shippam eles?"



A plateia vibra.



Matteus: "Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa cunhã aqui, agora já foi!"



Joelma:… pic.twitter.com/F0chsUskOz — Antenados (@canalantenados) May 4, 2024

Mabelle vive!!! Isabelle e Matteus dançando no show da Joelma pic.twitter.com/7DdS2GiRat — vitinho lindinho (@ovictoryuri) May 4, 2024

Fãs registram o beijo de Matteus e Isabelle durante o show da Joelma em Manaus. pic.twitter.com/AuHWh4c0b0 — Central Reality (@centralreality) May 4, 2024

Matteus surpreende com decisão em viagem para reencontrar Isabelle em Manaus

Na madrugada desta sexta-feira, 3, Matteus desembarcou em Manaus, no Amazonas, para o tão esperado reencontro com Isabelle, seu affair fora do Big Brother Brasil 24. No entanto, uma decisão do gaúcho chamou a atenção dos fãs. Segundo um amigo da Cunhã, ele optou por não se hospedar na casa dela e vai ficar em um hotel.

Em conversa com a Quem, Gerson Mendes, amigo próximo da manauara, explicou que o estudante de engenharia preferiu se hospedar em um hotel e não deve ficar na casa da amada em um primeiro momento. No entanto, o casal tem um reencontro marcado e deve cumprir uma programação turística na terra natal da terceira colocada do reality show.

Inclusive, se depender dos manauaras, Matteus será recebido com muito carinho. Assim que desembarcou na madrugada, o gaúcho já ganhou uma recepção calorosa de uma multidão no aeroporto. No entanto, até o momento, nem ele nem Isabelle publicaram nada a respeito ou revelaram se já conseguiram passar algumas horas juntos.