Big Brother / FILA ANDOU

Ex-BBB Deniziane Ferreira desmente boatos após flagra: 'Fiquem calmos'

Procurada pela CARAS Brasil, Deniziane, do BBB 24, abriu o jogo sobre romance com bonitão após gerar o maior burburinho com flagra

Deniziane Ferreira deixou fãs curiosos após flagra com antigo affair - Foto: Reprodução / Instagram