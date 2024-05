Davi Brito revela detalhe inusitado em vídeo de inscrição do BBB: "Chamar atenção"

Ex-BBB Davi Brito revela em entrevista que enviou vídeo com detalhe particular para sua inscrição no reality que acabou saindo como vencedor

Na noite desta sexta-feira, 03, o campeão do BBB 24 Davi Brito surpreendeu ao revelar como estava vestido quando enviou seu primeiro vídeo de inscrição para o reality. Apenas de cueca, ele contou que estava disposto a chamar a atenção da produção do reality para garantir sua vaga no confinamento.

O grande campeão da edição 24 do Big Brother Brasil participou no PodPah e falou sobre o momento inusitado: "Você tem que ser criativo, chamar atenção dos caras. Cheguei em casa, estava cansadão das corridas do aplicativo, e vi que estavam abertas as inscrições para o Nordeste", começou o baiano.

Foi então que ele explicou não ter sequer pensado em colocar mais peças de roupas para o vídeo: "Eu estava de cueca, sem camisa, abri a câmera. Peguei a câmera, liguei a televisão, coloquei a música do BBB e, quando chegou no final, virei a câmera para mim".

"Então eu disse: 'Não vou contar muito, não. Se quer me conhecer, manda outro link aí para mim'. O pessoal deve ter pensado 'quem é esse aí?'", completou Davi. O famoso ainda deu detalhes de como foi sua seletiva, onde sequer sabia se estava indo bem ou não.

"Eles não dão nenhum sinal de que você vai entrar no Big Brother. O dia de ir embora é do nada, eles ligam e falam para arrumar a mala. Eu estava sempre sendo aprovado, progredindo bem... Foram lá em casa para conversar e foi uma agonia", relembrou.

O ex-BBB ainda falou sobre suas expectativas ao adentrar no confinamento: "Não entrei com planos. O BBB você vai jogar com quem você é, com sua personalidade. Não tem uma cartilha para jogar o Big Brother, mas eu entrei focado, para ganhar".

O ex-motorista de aplicativo ainda continuou: "Sempre busquei oportunidades de crescer na vida, e eu assistindo ano passado eu vi que a Amanda tinha financiado a faculdade dela, então pensei em me inscrever e me arriscar também", finalizou o milionário.

Davi esclarece rumores após flagra com influenciadora

Davi voltou a se manifestar sobre o suposto affair com a influenciadora. Os rumores começaram após vídeos e fotos de um encontro dos dois circularem na web. Contudo, em uma conversa com Igão e Mítico no PodPah, desta sexta-feira, 03, ele reclamou da forma como os boatos repercutiram.