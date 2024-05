Reynaldo Gianecchini reencontra a ex-mulher, Marília Gabriela, no teatro

Reynaldo Gianecchini surgiu sorridente ao prestigiar a ex-mulher, Marília Gabriela, e o ex-enteado, Theo Cochrane, no teatro

O ator Reynaldo Gianecchini prestigiou sua ex-mulher, a apresentadora Marília Gabriela, e o ex-enteado, Theo Cochrane, no teatro. Na noite de sexta-feira, 4, ele foi assistir a uma apresentação do espetáculo A Última Entrevista de Marília Gabriela, que está em cartaz em São Paulo.

Depois da peça, ele posou sorridente e abraçado com os dois, mostrando que existe uma boa relação entre eles mesmo após a separação.

Recentemente, Gianecchini foi entrevista pela CARAS e contou os bastidores do fim do casamento com Marília. Os dois ficaram juntos entre 1998 e 2006. "Sempre especularam muito da gente se separar, entre outras histórias erradas. Mas a gente nunca esteve nem próximo de separar. Quando a gente decidiu separar, nos pegou até de surpresa esse sentimento. Foi com muito respeito e carinho", afirmou.

E completou: "Nunca foi porque tivemos uma briga, a gente nunca teve uma crise. Tivemos o entendimento de que as fases estavam ficando diferentes e que os nossos caminhos estavam desviando. E foi isso, nunca tiveram os boatos que todo mundo falava. A gente nunca ameaçou separar, nunca teve uma briga que pudesse ser motivo para essas fofocas erradas. Era um senhor casado com uma adolescente praticamente. A Marília tinha a minha idade hoje, quando casamos ela tinha 50 anos. Entendo perfeitamente agora, porque também me sinto muito mais jovem, engraçado e divertido, como a Marília era. Eu era o velho e ela a adolescente da relação".

Marília Gabriela, Reynaldo Gianecchini e Theo Cochrane - Foto: Andy Santana / Brazil News

Reynaldo Gianecchini revela se pensa em voltar para as novelas

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo ao ser questionado se voltaria a fazer novelas. Longe do formato desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, ele confessou que não tem mais interesse em trabalhar nas novelas, mas que não descarta um retorno no futuro.

Em entrevista na Revista CARAS, o artista refletiu sobre a atual fase de sua carreira e a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto. Deixar de ter um contrato fixo com a Globo, por exemplo, me deu liberdade de escolher meus projetos. Não cuspo no prato que comi, mas fazer uma novela, hoje, já não me interessa", disse ele.

E explicou: "Você fica sem tempo para a vida pessoal, é uma loucura. Acho que estou ficando velho! Mas não sou fechado, posso voltar a fazer. O que quero é me desafiar em outros lugares. Vou dar até um spoiler: estou envolvido com o canto e a dança".