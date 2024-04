BBB 24: Buda saboneta e nega que beijaria Pitel: 'Nunca'

Não queria? Ana Maria Braga coloca Lucas Henrique na parede sobre Pitel; Buda saboneta e nega que beijaria a sister se tivesse oportunidade

Eliminado do BBB 24 nesta terça-feira, 09, Lucas Henrique teve sua saída esperada por muitos, principalmente pela ex-mulher dele, Camila Moura, que se sentiu traída ao vê-lo flertando com Pitel no confinamento. No Mais Você, ele foi questionado sobre o assunto e Ana Maria Braga o colocou na parede.

Relembrando os momentos em que o ex-brother elogiou e fez carinhos na assistente social, a apresentadora questionou se Buda não imaginava que isso que estaria afetando sua até então esposa a ponto dela nem aparecer no vídeo do anjo. Sabonetando, o professor de capoeira falou, mas não admitiu suas ações.

Inclusive, Lucas Henrique negou que tinha intenção de beijar Pitel. "Não ia sair beijo, tinha carinho de amizade com a Pitel muito grande, construi essa amizade aos poucos, sempre tentei manter muito respeito com o contato com ela, nossa aproximação começa com estratégia de jogo, dentro da casa via a Pitel como jogadora muito forte, vai rolando amizade, assuntos vão acontecendo e nesse momento, a gente tava mais de 70 dias de jogo, a gente sente falta de várias coisas, bate muitos sentimentos confusos, a gente enfim vai lidando com isso nunca houve essa possibilidade", declarou.

Buda ainda comentou sobre não ver Camila no vídeo do Anjo: "Me baqueou muito, Ana, foi um momento que fazia muito tempo que eu não vinha ninguém da minha família, então tipo fiquei muito mal por aquilo, várias coisas passam pela cabeça, foi um momento que eu pensei em desistir, mas desistir não é uma opção de onde eu venho".

O eliminado ainda falou sobre o que pensava que teria acontecido, mas não admitiu que seu comportamento com Pitel poderia ser o motivo da ausência da ex-esposa. "Passa muito pela cabeça, passa milhões de possibilidades, são varias coisas que passam você tenta se apegar alguma, não imaginava, só ela sabe o que ela sentiu, como ela sentiu não cabe a mim julgar o que ela sentiu, a gente vai ter oportunidade de conversar depois, de se acertar de alguma forma... mas não queria acreditar que era algo parecido com isso, achava que não era, fiquei pensativo, você pensa nas possibilidades...".

Meu Deus!! Ana Maria mostrando o vídeo em que Camila Moura diz que o Lucas Buda perdeu a mulher da vida dele. O homem ficou até mal. #BBB24#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/vXPCZHjMtO — Brenno Moura (@brenno__moura) April 10, 2024

Ana Maria pede desculpas para Lucas

Ana Maria Braga começou o Mais Você dessa quarta-feira, 10, pedindo desculpas para Lucas Henrique por te chamado Buda de 'menino gordo' no programa de ontem.

"Eu já começo te pedindo desculpas [...] ao me referi a você ontem, eu usei uma expressão imprópria aqui", começou falando com o professor de educação física.

Em seguida, a apresentadora se explicou dizendo a sua intenção em chamá-lo dessa forma: "Foi uma expressão para mim carinhosa quando te vi abandonado [..] eu me referi a você, eu falei assim 'eu queria poder acalentar esse gordinho'".

