Luan Santana e Jade Magalhães: noivado confirmado ou apenas especulações?

A CARAS Brasil apurou sobre os rumores de um possível noivado do casal Luan Santana e Jade Magalhães. Será que o pedido finalmente aconteceu?

Na última quinta-feira, 2, a modelo e influenciadora digital Jade Magalhães (31) compartilhou uma foto, nas redes sociais, ao lado do cantor Luan Santana (33), seu namorado. No entanto, um detalhe na imagem chamou a atenção e deu início aos rumores de um possível noivado entre o casal: ela apareceu usando uma joia. Será que Luan e Jade estão noivos?

Procurada pela CARAS Brasil, uma fonte próxima do cantor não confirma que aconteceu esse noivado. Foram apenas especulações dos internautas, mas não procede à informação de que Luan Santana e Jade Magalhães estão noivos.

Na foto, Jade aparece abraçada com o namorado e ostenta em sua mão esquerda uma joia justamente em seu dedo anelar. Apesar de discreto, o anel roubou a cena na imagem e os comentários foram tomados pelas especulações de um noivado.

Vale lembrar que, antes de reatarem o relacionamento em fevereiro deste ano, Luan e Jade passaram anos separados. No entanto, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. Inclusive, o cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020.

RELEMBRE

Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 12 anos, entre altos e baixos do relacionamento. Eles começaram a namorar em 2008, anunciaram o noivado em 2019 e decidira colocar um ponto final na relação em 2020.

Depois disso, o artista assumiu um relacionamento com Izabela Cunha (27). Os dois ficaram juntos por um ano e meio, e também chegaram a ficar noivos. No entanto, em maio de 2022 eles anunciaram o término da relação.

Antes dos rumores da volta com Jade, Luan Santana precisou desmentir rumores de que estaria vivendo um affair com Yasmin Brunet (35), participante do BBB 24. No ano passado, os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões.