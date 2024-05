Erika Schneider relata fuga de motorista que tentou extorqui-la: "Não queria parar"

Viajando por Nova York, Erika Schneider passa por susto e relata fuga de motorista de aplicativo que tentou extorqui-la; saiba o que aconteceu!

A dançarina Erika Schneider passou por uma situação delicada e assustador nesta sexta-feira, 17. A famosa está em Nova York para um evento e acabou tento que fugir de um carro de um motorista de aplicativo que tentou extorqui-la durante corrida.

A ex-dançarina do Faustão estava acompanhada da influenciadora Isadora Coelho quando passou pelo momento de terror. "Fomos para o evento da Forbes e eu pedi um carro por aplicativo. Só que a gente chegou em um lugar que não era o nosso destino. Ele cancelou a corrida e continuou andando com a gente", contou Erika, que foi complementada pela amiga. "Ele falou que chegou e não queria parar", disse Isadora.

A bailarina disse o motorista cancelou a corrida e tentou extorqui-la em troco de parar o carro. "Não queria parar. Começou a dar várias voltas. Ele pediu mais dinheiro para a gente. Só que eu não estava com dinheiro. Só com cartão. Ele começou a dar várias voltas", contou ela.

Erika ainda falou sobre o terror que sentiu no momento, mas que começou a gravar escondida o que estava acontecendo no carro. A situação somente foi resolvida quando o motorista destravou as portas do carro, e as amigas decidiram fugir.

"Nessa hora, eu fiquei assim: 'Ferrou'. Ele pediu dinheiro e a gente se fez de sonsa (...) Quando eu vi que ele destravou e que estava no trânsito, eu falei: 'Abre a porta e desce'. Ele começou a buzinar e falar algo, mas a gente saiu correndo", relatou Erika, que depois chegou com Isadora ao evento a pé.

Erika Schneider desconversa sobre ficada com Neymar e Medina

Após alguns meses do boato de que teria ficado com Neymar Jr em festa de Gabriel Medina, a dançarina Erika Schneider comentou sobre o assunto, mas sem revelar se realmente a notícia sobre ela é falsa ou verdadeira.

Para quem não sabe, em dezembro do ano passado, surgiu a história de que a ex-Fazenda teria ficado com o jogador de futebol durante um evento promovido pelo surfista. Contudo, teria dado encrenca porque o anfitrião também estaria interessado nela.

No programa Chupin, da Rádio FM Metropolitana, Erika Schneider foi questionada sobre o boato e desconversou dando risadas. A influenciadora digital então deixou no ar para suposições sobre a possível ficada e intriga entre os amigos.

"Menino, eu não sei também. Não tenho nada para declarar", afirmou. Em seguida, foi questionada se ficou com Medina ou com o Neymar: "Nós somos amigos, gente, eles são meus amigos. Vocês beijam amigos?".

O apresentador então insistiu: "E o Neymar? Já rolou um beijinho?". Novamente, ela desconversou: "É meu amigo". O comunicador então cutucou: "Eu não sei, se não fosse ela ia falar 'imagina, nunca rolou nada'".