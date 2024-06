Isabella Scherer é defendida pelo pai após críticas: "Se recomponha"

O ex-nadador Fernando Scherer saiu em defesa da filha, Isabella Scherer, após elas expor as críticas que estava recebendo

O ex-nadador Fernando Scherer usou as redes sociais para defender a filha, Isabella Scherer, que recebeu diversas mensagens de ódio. A campeã do 'MasterChef Brasil' expôs que estava recebendo ataques relacionados ao seu corpo e a forma de se vestir.

Através dos Stories do Instagram, o pai da influenciadora digital se manifestou. "Vou defender minha filha, vendo os stories dela, as pessoas falando 'você não aguenta minha opinião, você não deveria ser uma pessoa pública'. A pergunta é: quem pediu a sua opinião? Não é porque sou uma pessoa pública que estou pedindo a sua opinião, pelo botox que fiz, pela roupa que estou usando", disparou ele.

"Na verdade, estou cagando para a sua opinião. Se recomponha, não fique dando a sua opinião porque ninguém pediu. Não acredito que a Isabella esteja pedindo a opinião de alguém sobre moda. Vai ter que entrar na fila para ficar mais bonita que a minha filha", completou ele.

Dentre as mensagens que Isabella recebeu estava uma em que a pessoa criticava o biquíni que ela estava usando. "Mulher do céu, diminui essa cortina de biquíni, pelo amor de Deus. Já não tem teta e aí usa um biquíni enorme desse", escreveu um usuário. "Você tem um mal gosto".

Isa Scherer relata perrengue com os filhos

Nesta última quinta-feira, 20, Isa Scherer usou as redes sociais para relatar sobre a manhã atípica que viveu com os filhos gêmeos, Mel e Bento. Após os pequenos se acidentarem dentro de casa, a campeã do MasterChef Brasil falou sobre como lida com esse tipo de situação.

"Aqui em casa os meus filhos têm uma brincadeira que chama 'gungunça', em que eles brincam de se jogar, e é claro que não dá certo, né? Hoje os colchões em que meus pais dormiram estavam no chão e uma hora eles se abraçaram, se jogaram em cima deles e bateram a cabeça no armário. Ai foi caos, choradeira. Os dois choraram muito. O Bento bateu a cabeça no armário e a Mel bateu nele. Eu só olhei de um lado da cabeça, então achei que era só um galo, mas a real é que fez um corte na parte de trás cabeça, tadinho", disse ela. Confira o relato completo!