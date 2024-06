Fabiana Justus surge chorando e compartilha emoção: 'Senti'

Após completar mais de 90 dias de transplante de medula, Fabiana Justus surge chorando e revela motivo de estar emocionada

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou um momento emocionante nesta quinta-feira, 27, com seus seguidores. Em seus stories, ela revelou uma foto chorando que havia mandado apenas para pessoas próximas e resolveu abrir o coração com os internautas.

Após completar mais de 90 dias de transplante de medula e de ter começado a tomar vacinas, a herdeira de Roberto Justus contou que está muito feliz e acabou derramando lágrimas ao ter conquistas durante seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no início do ano após sentir fortes dores nas costas e procurar um hospital por ter febre também.

"Eu ontem antes de dormir... só chorava de emoção! Que alegria senti ontem", falou sobre estar contente com seu progresso no tratamento contra o câncer. "Mandei essa foto pra minha mãe e pra Si pra dizer que eu estava muito feliz. Deus é maravilhoso", celebrou ela.

Ainda nesta quarta-feira, 26, ao completar 91 dias de transplante de medula, Fabiana Justus revelou que estava muito empolgada com o início de sua revacinação. A empresária então explicou o motivo de ter que tomar todos os imunizantes novamente.

No início de junho, a famosa precisou ser internada por poucos dias para descobrir se estava com problema na adaptação da nova medula ou se tinha apenas contraído um vírus de suas filhas, Chiara e Sienna, de 5 anos. Ela então revelou o motivo e qual foi seu diagnóstico na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar quartos de sua família em apartamento

Fabiana Justus abriu as portas dos quartos de sua família no apartamento onde mora em São Paulo. Nesta sexta-feira, 07, a herdeira de Roberto Justus mostrou para seus seguidores como estão os cômodos da casa.

Após trocar um dos tapetes do quarto das gêmeas, Chiara e Sienna, a empresária resolveu fazer um tour pelos recintos das garotas, do filho caçula, Luigi, e no dela com o do esposo. Seguindo um estilo "universal" da casa, cada cantinho foi decorado combinando com o todo, mas com toques com a cara de cada um deles. Veja detalhes!