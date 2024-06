Fabiana Justus revela motivo de última internação: 'Medula nova ataca'

Após ficar internada fazendo exames, Fabiana Justus revela qual foi o diagnóstico; influenciadora fez transplante e está tratando leucemia

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou nesta quinta-feira, 13, qual foi o motivo de sua última internação, que não foi contada para suas filhas. Já em casa, após ficar quase dois dias no hospital, a herdeira de Roberto Justus contou qual foi o diagnóstico dado pelos médicos.

Recuperando-se ainda depois de ter passado por um transplante de medula em março para tratar a leucemia mieloide aguda, descoberta em janeiro, a famosa comentou que precisou ser internada após ter alguns sintomas que poderiam ser algo mais grave e que acontece em pacientes transplantados. Mas, felizmente, foi somente uma virose que teria pegado de suas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, já que ainda está com a imunidade fragilizada.

"Fiz vários exames daí eu descobri, foi uma virose que eu peguei das meninas, graças a deus, mas como eu tô antes dos 100 dias, que são os dias mais críticos após transplante, tenho que tomar todos os cuidados do mundo. Então, existe um negócio chamado GVHD que é quando a medula nova ataca partes do corpo, enfim, isso é um risco que todo mundo que faz transplante de medula óssea tem e aí eles tavam com medo disso, de ser um GVHD intestinal, mas graças a deus não era, era um virose", explicou o que aconteceu.

Fabiana Justus então comentou que ao se sentir mal resolveram interná-la para saber se realmente era isso e que apesar de usar máscara com as meninas, ela acabou contraindo o vírus. "Tem alguns momentos que ela me pegam desprevenidas, né, acabo ficando sem máscara, tenho que tomar muito cuidado, eu to no D+78, então quase aí nos 100 dias", falou sobre estar caminhando para uma etapa mais "fácil" com a imunidade melhor e menos remédios.

É bom lembrar que no início do ano, Fabiana Justus descobriu que estava com leucemia mieloide aguda. Ao diagnosticar logo no início o tipo de câncer, a herdeira de Roberto Justus foi internada e iniciou o tratamento com quimioterapia e, em março, passou por um transplante de medula óssea, que foi um sucesso.

