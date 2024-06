Princesa Diana quase participou de filme em Hollywood; entenda

A princesa Diana, que morreu após um trágico acidente, participaria da continuação de um dos filmes queridinhos de Hollywood

Kevin Costner teve um desentendimento com a família real britânica na década de 1990. Em entrevista ao 'The Howard Stern Show', na última terça-feira, 18, o vencedor do Oscar revelou que a Princesa Diana (1961-1997) estava planejada como a co-estrela da sequência de seu filme de sucesso de 1992, 'O Guarda-Costas', estrelado por Whitney Houston (1963-2012).

Com a morte de Diana no verão de 1997, o projeto foi cancelado, e Costner enfrentou a desaprovação da realeza, que não acreditava que a princesa teria aceitado participar de um filme de Hollywood. "Quando Diana faleceu, cerca de um ano depois, vazou que eu estava preparando 'O Guarda-Costas 2' com ela. E o que aconteceu foi que a família real meio que se voltou um pouco contra mim. Tipo, 'Não, isso não é verdade'. E ficou realmente meio feio. Eu deixei passar por um tempo. Ficou cada vez mais feio", relembrou.

Em seguida, a estrela de 'Yellowstone' contou que entrou em contato com Sarah Ferguson, duquesa de York, que inicialmente o conectou com Diana, e pediu sua ajuda. "Finalmente liguei para Sarah e disse: 'Sarah, você precisa me dizer quem está liderando o ataque a esse assunto'. Ela disse: 'Não, não, não, Kev, você não quer falar com eles'. Eu disse: 'Sim, eu quero'. Liguei para eles e disse: 'Estou lhe dizendo uma coisa, você precisa parar porque é verdade. E se você não parar, eu vou começar. Porque isso foi'", revelou.

Como aconteceu o convite?

Quando estava tentando fazer 'O Guarda-Costas 2', Diana estava separada de seu ex-marido, o príncipe Charles (hoje rei), e em conflito com a família real, governada pela rainha Elizabeth II (1926-2022). Foi então que Kevin Costner fez o convite e explicou como a princesa concordou.

"O que aconteceu foi que comecei a conversar com ela através de Sarah e disse: 'Olha, vou fazer 'Guarda-costas 2' e acho que posso construir isso em torno de você. Você estaria interessada?'", lembrou. "E ela disse: 'Sim. Minha vida está prestes a mudar'. Eu realmente não me aprofundei no assunto, mas achei que entendi o que ela estava dizendo", recordou.

"Ela foi muito gentil e conversamos. Na segunda vez que conversamos, ela disse: 'Vai ter uma cena de beijo?' Eu disse: 'Você quer que haja uma?' Ela disse: 'Sim', e eu disse: 'Então faremos isso'. Eu não iria fazer todo o romance sobre ela. Mas chegaria um momento em que o faríamos. E ela foi tão gentil com isso", contou.

A morte

Diana morreu após sofrer um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997, aos 36 anos. Após a tragédia, Kevin decidiu não prosseguir com a sequência do filme. "Eu não poderia substituir a princesa Di", afirmou ele.

Costner ainda revelou que anos após o falecimento de Diana, ouviu falar que seu filho mais velho, o príncipe William, que queria se encontrar com o ator na Escócia. "Nos encontramos em uma sala. Não há ninguém na sala. Sentei-me em frente a ele e ele olhou para mim e disse: 'Minha mãe gostava de você'. Foi a coisa mais doce e gentil. Ele acreditou na história, e acredite ou não, depois da conversa com a família real, cerca de dois anos depois, o mordomo apareceu e disse: 'Sim, era verdade o que Kevin estava dizendo, que ela [Diana] iria fazer isso'", acrescentou o ator.

Segundo o 'New York Post', Costner falou pela primeira vez sobre o filme em 2012. Na ocasião, ele teria explicado que a trama abordaria o complicado relacionamento de Diana com os paparazzi. Ele ainda contou na época que o roteiro chegou à sua mesa um dia antes da morte da princesa.