Polícia abre investigação por causa do irmão da princesa Diana. Entenda

Polícia britânica decide abrir uma investigação no internato que foi frequentado por Charles Spencer, irmão da princesa Diana, e o motivo vem à tona

O irmão da princesa Diana, Charles Spencer, ascendeu o alerta da polícia britânica para um assunto delicado e que se tornou uma investigação oficial. De acordo com o site da revista People, a polícia abriu uma investigação no internato Maidwell Hall, que foi frequentado por Spencer, por causa de alegações de abuso sexual, que foi algo citado no livro dele.

Investigações preliminares aconteceram no início do ano por causa de denúncias de que abusos teriam acontecido no local na década de 1970. Agora, o caso virou uma investigação efetiva. “A polícia de Northamptonshire leva muito à sério todas as alegações de abuso e, quando nos forem feitas denúncias, seguiremos todas as linhas de investigação disponíveis para ajudar a levar os perpetradores à justiça”, informou um porta-voz.

E qual é a ligação com o Conde Charles Spencer? O irmão da princesa Diana frequentou o internado por cinco anos durante a infância e lançou um livro, chamado A Very Private School, sobre este período. Na publicação, ele contou que sofreu abuso físico, verbal e sexual enquanto estudava no local.

Na época em que o livro foi lançado, a equipe de comunicação do internato se pronunciou. “Foi muito preocupante ler sobre as experiências que o jovem Charles Spencer e alguns de seus colegas tiveram na escola. E lamentamos que essa tenha sido a experiência deles. É difícil ler sobre as práticas que eram consideradas normais ou aceitáveis naquela época”, informaram, e ainda incentivaram que os ex-alunos façam denúncias à polícia.

Charles Spencer está separado

Irmão da princesa Diana, o Conde Charles Spencer está em processo de divórcio. Ele e Karen Spencer anunciaram que se separaram após 13 anos juntos. Os dois tiveram uma filha, chamada Charlotte Diana.

A notícia do fim do casamento foi confirmada por ele. “É imensamente triste. Só quero me dedicar a todos os meus filhos e aos meus netos, e desejo a Karen toda a felicidade no futuro”, disse ele ao The Mail.

A separação não aconteceu agora. Eles já está afastados desde que ele escrevia o livro A Very Private School e a separação foi anunciada aos funcionários mais próximos em abril, mas só agora se tornou pública.

O casamento de Charles e Karen aconteceu em 18 de junho de 2011 e eles foram morar na propriedade da família dele, onde ele e Diana cresceram.