Irmão da princesa Diana anuncia o fim do casamento de 13 anos

Irmão da princesa Diana, Charles Spencer se separa de Karen Spencer, com quem teve uma filha: ‘É imensamente triste’

Irmão da princesa Diana, o Conde Charles Spencer está em processo de divórcio. Ele e Karen Spencer anunciaram que se separaram após 13 anos juntos. Os dois tiveram uma filha, chamada Charlotte Diana.

A notícia do fim do casamento foi confirmada por ele. “É imensamente triste. Só quero me dedicar a todos os meus filhos e aos meus netos, e desejo a Karen toda a felicidade no futuro”, disse ele ao The Mail.

A separação não aconteceu agora. Eles já está afastados desde que ele escrevia o livro A Very Private School e a separação foi anunciada aos funcionários mais próximos em abril, mas só agora se tornou pública.

O casamento de Charles e Karen aconteceu em 18 de junho de 2011 e eles foram morar na propriedade da família dele, onde ele e Diana cresceram.

Foto da infância da princesa Diana e Charles Spencer

A princesa Diana (1961-1997) foi uma das personalidades mais amadas da realeza britânica. Por isso, uma foto rara dela causou comoção entre os admiradores dela nesta semana. Isso porque o irmão dela, Charles Spencer, relembrou uma foto de quando era criança e acabou exibindo a irmã com o uniforme da escola.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post.

