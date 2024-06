Como Kate Middleton manteve em segredo sua volta aos eventos da realeza

Kate Middleton tinha até plano de contenção se ela tivesse um dia 'ruim' no grande dia; até o vestido da duquesa foi importante para o plano

Nos bastidores, o retorno de Kate Middleton a um evento da realeza britânica foi cercado de cautela para evitar qualquer tipo de vazamento. Em meio a tudo isso, ainda havia a preocupação de que a princesa de Gales tivesse alguma recaída na sua saúde em meio ao tratamento contra o câncer — algo que também precisou de todo o cuidado de sua equipe.

A duquesa foi o grande destaque do Trooping the Colour no último final de semana, mesmo que a ideia original do evento fosse festejar o aniversário do rei Charles, Kate sabia que teria que mostrar ao público o quanto antes que estava bem na medida do possível.

Ao Page Six, fontes detalharam como foi toda essa organização complexa para garantir que a aparição de Kate fosse um sucesso e não vazasse antes da hora. Por isso, pouquíssimas pessoas sabiam que ela apareceria no desfile militar. A futura rainha consorte ligou pessoalmente para Charles, para contar que marcaria presença; vale lembrar que o monarca de 75 anos também trata um câncer.

A semiótica também foi importante e trabalhada. No ano passado, Charles ficou ao lado de seu filho mais velho e herdeiro do trono, o príncipe William, na varanda do Palácio de Buckingham. Este ano, foi Kate quem foi colocada ao lado do monarca, numa demonstração do quanto eles passaram a confiar um no outro, de acordo com uma fonte do palácio.

Até o look escolhido foi pensado de forma estratégica, Kate fez algumas modificações em um vestido antigo dela para evitar que, ao buscar uma peça nova, essa informação vazasse e saísse do círculo íntimo. “Refazer o que ela já tinha [em casa] permitiu que Kate mantivesse esse segredo [de sua aparência] dentro de sua equipe mais próxima e confiável”, explicou o contato.

Quando chegou o sábado, nos bastidores, os funcionários do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington trabalharam juntos para garantir que haveria planos alternativos caso Kate se sentisse mal ou incapaz de continuar até a varanda do Palácio de Buckingham.

A ida de Kate Middleton ao Trooping the Colour aconteceu depois de seis meses sem sua presença em eventos públicos. Fontes do palácio fizeram questão de ressaltar que apesar da possibilidade dela fazer algumas aparições futuras, isso não significa que ela esteja de volta ao trabalho em tempo integral.

Veja o look de Kate Middleton para seu retorno aos eventos da realeza

Na manhã deste sábado, 15, a esposa do príncipe William roubou a cena durante o Trooping the Colour, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III. Ela usou um vestido branco clássico da estilista Jenny Packham, que contou com detalhes em preto e um laço volumoso na região do pescoço. O look ficou completo com sapatos brancos, chapéu combinando e uma pequena bolsa preto.