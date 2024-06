Kate Middleton está fazendo o que é certo para ela, diz fonte

Informante da família real britânica revela qual é a atitude de Kate Middleton após primeira aparição pública durante luta contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton atraiu os olhares do mundo no último final de semana ao fazer a sua primeira aparição em público após ser diagnosticada com câncer. Agora, uma fonte próxima à família real revelou qual é a atitude dela na nova fase da vida.

De acordo com a revista People, a princesa está redefinindo suas prioridades e focada em fazer o que é certo para a sua vida e saúde. “Ela tem feito o que é certo para ela e se recuperando em particular na sua casa. Ela está lidando com isso da melhor maneira que pode”, disse uma fonte.

Durante o evento do final de semana, cada passo de Kate Middleton foi observado e avaliado pelo público e especialistas. Ela parecia bem e forte em sua luta em busca da cura. “Ela parecia vibrante e conseguiu subir e descer da carruagem sem perder um passo. Ela não poderia ter escolhido um melhor momento para reaparecer em público. Ela não parava de sorrir e parecida feliz de estar lá. Foi fascinante observá-la”, disse a biógrafa Sally Bedell Smith.

Inclusive, a aparição de Kate fez os especialistas na família real lembrarem de uma frase clássica da rainha Elizabeth II. “A Rainha Elizabeth costumava dizer: ‘Preciso ser vista para acreditar’. Ela disse isso antes dos dias de conspiração online, mas queria dizer que, para fazer o trabalho da realeza, eles precisam ser vistos publicamente. Por mais difícil ou não que isso tenha sido para Kate, aparecer foi um ator de serviço nos termos da instituição da qual ela faz parte”, comentou a biógrafa Catherine Mayer.

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Em sua carta nas redes sociais, Kate Middleton confirmou sua ida ao evento do Rei Charles III neste final de semana e forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".