Família real: Conheça a história da babá que ajudou a criar William e Harry

Saiba quem é Tiggy Legge-Bourke, a babá que cuidou dos príncipes William e Harry após o fim do casamento de Charles e Diana

Que tal conhecer um pouco mais sobre os bastidores da realeza britânica? Uma das personalidades que trabalhou nos bastidores da criação dos príncipes William e Harry foi a babá deles, Alexandra ‘Tiggy' Legge-Bourke. Saiba aqui qual é a história dela:

Nascida no dia 1º de abril de 1965, Alexandra ‘Tiggy' Legge-Bourke já cresceu perto da família real britânica. O pai dela, William, era um dos guardas da cavalaria da realeza e a mãe dela, Elizabeth, foi a dama de companhia da princesa Anne, irmã do Rei Charles III. Por isso, ela logo foi indicada para o cargo de babá dos príncipes William e Harry quando o pai deles estava em busca de uma profissional da área. Ela foi contratada no ano de 1993, logo depois que Charles se separou da princesa Diana.

Hoje em dia, Tiggy está com 59 anos. Ela estudou em um internato apenas para meninas e se formou na Suíça, inclusive ela também é formada como professora de ensino infantil.

Quando Tiggy começou a trabalhar como babá dos príncipes, ela despertou o ciúmes de Diana, a mãe deles. De acordo com o site Daily Mail, Diana não teria gostado do longo tempo que ela passava com as crianças e também não gostava de quando ela fumava perto dos príncipes. Inclusive, elas teriam discordado da forma de criar os príncipes.

A publicação Daily Mail ainda contou que Tiggy era vista por muitos como uma ‘irmã mais velha’ dos príncipes e se divertia bastante com eles. Ela os ensinou a caçar e pescar durante as férias escolares.

Vale lembrar ainda que ela foi alvo de boatos de que teria tido um caso com Charles, seu patrão, mas isso nunca aconteceu. Tanto que ela venceu um processo contra uma emissora de TV britânica e recebeu uma indenização por danos substanciais por causa das mentiras a seu respeito.

A babá cuidou dos príncipes até o ano de 1999, quando ela saiu do emprego para se casar com o consultor de segurança Charles Pettifer. Ela teve dois filhos, Fred e Tom, e vive em uma fazenda no País de Gales. Harry e William são padrinhos dos dois filhos dela, e o caçula foi pajem no casamento do herdeiro do trono em 2011.

A relação sólida de carinho entre a antiga babá e os príncipes segue forte até hoje. Tiggy conheceu Meghan Markle antes dela oficializar o romance com Harry e ela também é madrinha de Archie, filho mais velho do casal real.

Saiba quem já foi babá de Archie

Durante o documentário 'Harry & Meghan', da Netflix, o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, convidaram a ex-babá do filho mais velho, Archie, para dar um depoimento sobre a vida da família. Nos primeiros meses de vida, o menino teve Lorren Khumalo como sua babá.

Ela é natural do Zimbábue e trabalhou para o casal quando eles moravam no Frogmore Cottage. Hoje em dia, ela é enfermeira pediátrica e trabalha na UTI neonatal de uma maternidade em Westminster. Durante o seu depoimento, ela contou que Harry e Meghan são pais muito ativos na criação e no dia a dia dos filhos. Inclusive, ela relembrou quando conheceu o príncipe.

“Quando chegou à casa de campo, vi um cara alto, ruivo, andando descalço. E eu tinha comprado sapatos novos da Clarks. De repente, o que quer que eu pensasse ou sentisse sobre a formalidade deslizou por terra e eu me senti tão à vontade”, disse ela, que ainda contou o seu nervoso ao receber a ligação para o serviço.

“Recebi o telefonema e eles falaram: 'o príncipe Harry e Meghan querem ver você, querem falar sobre ser babá de Archie'. Eu disse: 'Espera, preciso me sentar'. Lembro de dirigir tão rápido que, na verdade, recebi uma multa de trânsito”, contou.