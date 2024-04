Príncipe Harry irá retornar ao Reino Unido em maio. Saiba o motivo!

Príncipe Harry irá retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o anúncio do câncer de seu pai, Rei Charles III, em maio; saiba o motivo de sua volta!

Príncipe Harry irá retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o anúncio do diagnóstico de câncer de seu pai, rei Charles III, em fevereiro deste ano. O duque de Sussex irá voltar para casa no dia 8 de maio, mas não deve se encontrar com nenhum membro de sua família

O marido de Meghan Markle irá participar de uma cerimônia na Catedral de St. Paul, em Londres, que marca os 10 anos dos Jogos Invictus. O evento poliesportivo foi fundado por Harry em 2014, visando apoiar a recuperação de feridos veteranos de guerra. A duquesa de Sussex, no entanto, não irá lhe acompanhá-lo na viagem, permanecendo nos Estados Unidos para cuidar dos filhos do casal.

Segundo o site The Telegraph, nenhum membro da Família Real estará presente no evento, mesmo que rei Charles tenha anunciado que estaria de volta às atividades públicas em breve. Com isso, foi descartada a presença do monarca e sua esposa, a rainha Camilla, e seu primogênito, príncipe William, com a esposa, Kate Middleton.

Vale lembrar que a última vez que príncipe Harry esteve no Reino Unido foi para visitar o pai logo após ele ser diagnosticado com câncer. No entanto, ele não se encontrou com William em nenhum momento de sua viagem.

Príncipe Harry chorou de raiva após atitude do seu pai, o Rei Charles III

O príncipe Harry não segurou as lágrimas e caiu no choro ao ser surpreendido com uma atitude do seu pai, o Rei Charles III, e de membros do alto escalão da realeza britânica. De acordo com o site The Mirror, ele ficou magoado ao ter que tirar seus pertences da casa de Frogmore Cottage.

A propriedade pertence à realeza e foi o lar de Harry enquanto ele morava no Reino Unido. Porém, quando ele se mudou para os Estados Unidos e a rainha Elizabeth II morreu, Charles pediu para o filho devolver o local para ser a morada de outro membro da realeza. Com isso, o príncipe sentiu raiva do pai e chorou.

O especialista na realeza britânica Tom Quinn contou que Harry e sua esposa, Meghan Markle, acreditavam que a casa de Frogmore Cottage estaria sempre disponível para eles, já que tinha sido um presente da rainha Elizabeth II quando eles se casaram.

“Na época, poucas pessoas perceberam que o despejo de Frogmore foi um tapa na cara para Harry e a gota d’água. Ele ficou furioso e em lágrimas por ter que sair da casa e sentiu que seu pai não tinha o direito de fazer isso com ele, que era puramente uma vingança. Harry não via que deixar de ser um membro da realeza iria tirá-lo de sua residência real. Para muitos, Harry é apenas um pobre garoto rico que se comporta como mimado, mas Harry se vê como a eterna vítima”, disse Quinn ao The Mirror.