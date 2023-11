Por que Jorge Ben mora no Copacabana Palace? Músico passou por tragédia

Jorge Ben Jor se tornou assunto nesta sexta-feira, 24, ao terminar casamento de 50 anos; cantor vive no Copacabana Palace há anos

Jorge Ben Jor se tornou assunto nesta sexta-feira, 24, ao terminar o casamento de mais de 50 anos com Domingas Terezinha Inaimo de Menezes. Hoje, aos 84 anos, ele vive desde 2018 no Copacabana Palace e, de acordo com o portal Extra, o fim da união teria começado a se desenhar na época em que o músico passou por uma tragédia e foi morar no hotel do Rio de Janeiro.

Na época, a casa em que Jorge Ben morava com a mãe de seus dois filhos , Gabriel e Tomaso, passava por uma reforma e foi inundada por uma chuva torrencial. O imóvel ficava localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e teve parte destruída.

"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar", começou o artista, em entrevista a Washington Olivetto no podcast W/ Cast. "Ou eu ficava com meu filho Gabriel em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel."

"Me mudei e estourou a pandemia. O hotel fechou para todo mundo. Ficamos lá só eu e a Andrea, que administrava o lugar. Todo mundo saiu de lá ou foi mandado embora. Só não fechou por nossa causa", completou o músico.

De acordo com informações do UOL, durante o início da pandemia de coronavírus, quando o hotel passou um período de portas fechadas, apenas Jorge Ben e Andrea Natal, diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o espaço, permaneceram no local de luxo.

O cantor sempre foi bastante discreto quanto à vida pessoal. Ele se casou em 6 de agosto de 1971 e, na época, ficou irritado ao ver fotógrafos e repórteres na Capela de São Pedro e São Paulo, no Morumbi, em São Paulo. Dois dias antes do casório, ele havia dado uma espécie de coletiva para desmentir rumores de que iria se casar.

Ele e Domingas já estavam juntos há três anos quando subiram ao altar. No fim da cerimônia, que contou com cerca de 50 convidados, ele brincou com a imprensa, porém não deu muitos detalhes e apenas contou que passaria sua lua de mel no Rio de Janeiro, cidade em que nasceu.

O ex-casal viveu o casamento distante dos holofotes e mídia, e mantiveram seus dois filhos da mesma forma. Os únicos momentos compartilhados foram o batizado de Gabriel, que contou com Roberto Carlos e Myriam Rios, na época casados, como padrinhos, e o casamento de Tomaso, em 2012, que teve fotos publicadas pela CARAS Brasil.

