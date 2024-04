Ex-BBB Davi vive em casa luxuosa em Salvador após ficar milionário

Conheça a casa luxuosa onde Davi Brito está morando em Salvador após vencer o BBB 24. Local tem piscina e apareceu no Fantástico

O ex-BBB Davi Brito está de volta à Salvador, na Bahia, após se tornar milionário com a vitória no Big Brother Brasil 24, da Globo. Ao voltar para sua terra natal, ele foi morar em uma nova casa. Ele não retornou para sua antiga residência e foi viver com a família em uma casa luxuosa e espaçosa.

Nas redes sociais, o rapaz já mostrou alguns detalhes da nova casa. O local possui piscina, jardim, cozinha espaçosa e área gourmet com churrasqueira.

Inclusive, já foi na casa nova que ele recebeu a equipe do Fantástico, da Globo, para falar sobre a crise no relacionamento com Mani Reggo, que era sua namorada antes do BBB 24.

Veja as fotos da nova casa de Davi na galeria abaixo:

Problemas de saúde e inimigos no BBB 24

Segundo Elisângela, Davi sofreu três infartos. Em um dos episódios, ocorrido no Exército, a mãe dele relatou que o jovem precisou rastejar pela casa para pedir ajuda através de um celular. Além disso, o brother também enfrentou alguns problemas de saúde durante o crescimento devido à péssima alimentação. Esse seria o grande motivo para ele querer cursar medicina.

Em outro momento da conversa com o Splash, a mãe do motorista de aplicativo abriu o coração e falou com sinceridade a respeito da perseguição que o filho tem sofrido dentro do BBB 24. No confinamento, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Rodriguinho chegaram a chamá-lo de agressivo e manipulador.

"Eu vi pessoas dizendo que queriam dar uma voadora, queriam quebrar a perna do Davi. São termos de agressão. Eu acho que, se o programa não protegesse, eles até executariam", declarou ela. Elisângela ainda explicou que Davi, fora do reality, decidirá se deve ou não entrar na justiça contra os colegas por essas declarações.