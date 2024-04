Mariana Rios se emociona ao celebrar conquista de sua nova casa: 'Deu certo'

Morando em sua casa dos sonhos, Mariana Rios abriu o coração e não segurou as lágrimas ao recordar o início de trajetória humilde

A atriz e apresentadora Mariana Rios iniciou esta quarta-feira, 24, bastante emocionada e decidiu compartilhar um pouco de seus sentimentos com os seguidores. Em seu Instagram oficial, ela abriu o coração e comentou sobre a alegria em poder finalmente conquistar a casa dos sonhos.

Durante seu relato, Mariana recordou o início de sua carreira profissional, quando tinha apenas 18 anos e saiu da casa dos pais em Araxá, Minas Gerais, para correr atrás de uma vida melhor. Para quem não sabe, a artista fez sua estreia nas telinhas em 2007, interpretando a personagem Yasmin em 'Malhação', da Globo.

No registro publicado em suas redes sociais, Mariana Rios falou a respeito de gratidão após passar a primeira noite em sua tão sonhada residência, planejada por ela do início ao fim. "Estou bem emocionada. Tenho pavor de vídeo e post chorando, mas quis ligar a câmera do celular, hoje, quando acordei na minha casa nova. Esperei tanto por esse momento", iniciou ela.

E continuou: "Me veio uma emoção tão grande. Fiz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu na minha vida e desejei construir. Cada centímetro deste lugar foi projetado. Tudo foi idealizado, sonhado. Ao olhar o que realizei, não tem como não pensar em tudo o que aconteceu na vida. Lá atrás, isso era muito distante. Eu lembro de quando saí da casa dos meus pais. Tinha 17, 18 anos e vim atrás disso".

Em meio a lágrimas, Mariana Rios contou que se sente vitoriosa por sua conquista: "Construir a casa do jeito que sonhei, foi a sensação de que deu certo. Muitas vezes, a gente esquece o que já passou e fica focado nos desejos futuros e não presta atenção no presente. Com isso, acabamos criando ansiedade. Sempre me recordo do passado e do que precisei passar para estar aqui hoje. Quando acordei, caiu a minha ficha de que alcancei, consegui e graças a Deus, deu tudo certo, em meio a perdas e tristezas", concluiu a atriz.

Confira a publicação:

