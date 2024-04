Sofia Vergara vende mansão luxuosa após divórcio e preço impressiona

Em processo de divórcio de Joe Manganiello, a atriz Sofia Vergara vende mansão luxuosa em Beverly Hills por preço impressionante; saiba quanto!

A atriz colombiana Sofia Vergara vendeu sua mansão luxuosa em Beverly Hills, Los Angeles, nos Estados Unidos. O imóvel era lar da artista com seu ex-marido, o também ator Joe Manganiello, de quem ela se separou em novembro do ano passado. O que impressionou, no entanto, foi o preço que a mansão foi vendida.

Com o intuito de se livrar rapidamente da casa, Sofia e Joe a venderam por um preço muito abaixo do que a propriedade é avaliada. Segundo o site TMZ, ela e seu ex-marido estavam pedindo por US$ 19,6 milhões (mais de R$ 100 milhões na cotação atual). No entanto, o acordo da venda foi fechado em US$13,9 milhões (cerca de RS$ 71,5 milhões).

O imóvel está a venda desde 2023, quando o ex-casal anunciou oficialmente seu término. Na época, o jornal Daily Mail apontou que o motivo do divórcio entre Sofia Vergara e Joe Manganiello foi a batalha do ator contra o vídeo em álcool, uma vez que a atriz não deixou de consumir bebidas alcoólicas. "É claro que o fato de Sofia não estar sóbria teve um impacto em seu casamento", declarou uma fonte ao veículo. O término, no entanto, aconteceu de forma amigável.

Confira os detalhes da mansão de Sofia Vergara

Em fevereiro, Sofia Vergara abriu as portas de sua mansão para a revista Architectural Digest e mostrou os detalhes de seu lar em Los Angeles para seus fãs. O imóvel possui 17 mil metros quadrados e conta com seis quartos, 10 banheiros, um sobrado anexado para as visitas, piscina e uma sala de cinema, tudo decorado com itens de diversos países.

A casa conta com diversos itens de antiguidades da Suécia, Espanha, França e Itália, além de vários ambientes para receber sua família e amigos. Na ocasião, Sofia também mostrou detalhes de seu quarto, o banheiro com uma linda vista para o jardim e a área externa, além de seu closet, cheio de looks, bolsas e sapatos de grife.