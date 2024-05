Representando o Brasil, a atriz Bruna Marquezine é confirmada no MET Gala 2024, que acontecerá na próxima segunda-feira, 6, em Nova York; saiba mais!

Após a especulação de seus fãs, a atriz Bruna Marquezine foi confirmada no MET Gala 2024. A brasileira irá representar o país em um dos maiores eventos de moda do ano, que acontecerá em Nova York na próxima segunda-feira, 6.

A sua participação foi confirmada através de sua stylist, Dani Michelle, nas redes sociais. Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, ela mostrou algumas opções de sapatos que Bruna irá experimentar para andar no tapete vemelho do Museu Metropolitano de Arte. No entanto, não se sabe qual marca de roupas ela irá representar no evento.

Foto: Reprodução / Instagram

Este ano, o MET Gala terá o tema 'Belas Adormecidas: Despertando a Moda', cujo dress code será 'O Jardim do Tempo', inspirado no conto homônimo de J. G. Ballard. Este ano, o evento de Anna Wintour, editora chefe da Vogue US, irá contar com Bad Bunny, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Zendaya como co-anfitriões.

BRASIL NO TOPO! Bruna Marquezine confirmada no Met Gala 2024. Bom demais ver ela recebendo todo o reconhecimento que merece 🥹❤️ pic.twitter.com/EHqWiC9ZMG — Matheus (@odontinho) May 3, 2024

Bruna Marquezine rouba a cena e brilha em evento em Nova York

A atriz Bruna Marquezine mostrou todo o seu poder em Nova York nesta quinta-feira, 2. A famosa, que lançou sua carreira internacional com o filme Besouro Azul, de 2023, esteve presente no evento anual Power of Women, da Variety, e arrasou com um look super chique para a ocasião.

No evento, Bruna surgiu com um mini vestido branco com saia volumosa e drapeada, além de um lindo detalhe com um pouco do tecido transparente em um dos seus ombros. O modelito foi feito pela grife Tory Burch e foi combinado com escarpins brancos.

O Power Of Women homenageia o trabalho de caridade realizado por diversas mulheres na indústria do entretenimento, que também estampam a edição impressa da revista no mês. Entre as homenageadas do evento estão: Anitta, Mariska Hargitay, Shonda Rhimes e Amy Schumer.

Clique aqui e confira as fotos!