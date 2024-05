Ex-BBB Matteus chama atenção ao mostrar o novo visual: "Bonito demais"

Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu novo corte de cabelo

MatteusAmaral, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 21, ao exibir seu novo visual.

Em seu perfil oficial no Instagram, o estudante de Engenharia Agrícola postou uma foto mostrando que mudou o corte de cabelo e aparou a barba. "Dia de renovar o guri do Alegrete", brincou o ex-brother na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu várias curtidas e comentários. "Agora sim acertou no hair!", disse uma seguidora. "Tirem o olho desse homem, a mulher dele é uma onça", brincou outra, referindo-se a ex-BBB Isabelle, namorada de Matteus. "Menino bonito", falou uma fã. "Isabelle que me perdoe… mas é bonito demais", comentou mais uma.

Vale lembrar que Matteus e Isabelle se envolveram nos últimos dias de confinamento do BBB 24. O romance engatou fora do reality show e o gaúcho surpreendeu a dançarina ao pedi-la em namoro através de uma cartinha. Além disso, ele a presenteou com um buquê de rosas e um anel.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Matteus confessa ciúme de Isabelle em namoro à distância

Na madrugada desta terça-feira, 21, Matteus abriu o coração e revelou sentir ciúme em seu namoro à distância com Isabelle. Apesar de confiar na manauara, ele usou as redes sociais para explicar que tem um ‘ciumezinho’ e aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à amada.

Através do Instagram, o ex-BBB, que está em Manaus, contou que a namorada precisou sair para um compromisso. Sozinho em casa, o estudante de engenharia aproveitou para abrir uma transmissão ao vivo e detalhar seu namoro para os seguidores. "Tenho um ciumezinho, mas olha a honra de estar namorando uma das mulheres mais lindas do país. Para mim, é a mais linda do país, do mundo, do world, de todas as galáxias", disse ele. Saiba mais!