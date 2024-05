Virginia Fonseca apresenta casa nova para sua filhas com Zé Felipe

Em visita à obra, Virginia Fonseca apresenta casa nova para Maria Alice e Maria Flor, sua filhas com Zé Felipe, e reação das pequenas surpreende; veja!

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão construindo uma nova mansão para sua família. E nesta terça-feira, 21, a apresentadora do SBT foi visitar a obra da casa e levou suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para conhecer seu novo lar.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a loira contou que foi fazer uma visita na obra, que está quase finalizada, e surpreendeu ao mostrar a reação das pequenas com o imóvel, que ainda não está finalizado. Após se divertiram ao explorar o local novo, Maria Alice chegou a chorar por não querer voltar para a casa onde moram hoje.

"Quem disse que Maria Alice que rir embora? Primeiro que ela já queria tomar banho no banheiro dela", contou Virginia. "Bora filha. Gata, a casa ainda não tá pronta não", apontou a empresária ao mostrar sua primogênita fazendo birra no chão.

Virginia Fonseca e Zé Felipe devem se mudar ainda este ano, logo após a finalização das obras. A mansão contará com vários luxos, incluindo banheiros enormes, área externa com piscinas, salas de brinquedos, área gourmet, sauna, academia e outros.

Zé Felipe surpreende Virginia com presente especial

Mais cedo nesta terça-feira, 21, Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente especial do marido, Zé Felipe, ao retornar para casa após alguns dias intensos de trabalho. A influenciadora compartilhou nas redes sociais uma foto do buquê de rosas enorme encomendado pelo companheiro.

Em seu Instagram oficial, a mãe das Marias posou ainda dentro do avião da família segurando o presente e se derreteu de amores ao agradecer o gesto carinhoso do esposo. "Já em casa e ontem fui recebida assim no avião: com flores e uma cesta deliciosa. Depois de quatro dias intensos de trabalho, chegar e ser recebida com esse amor é muito gratificante, pois afinal, é tudo por eles: pela minha família", iniciou ela na legenda.

"Até tinha editado a foto e tirado a olheira e algumas espinhas, mas optei por postar sem edição, pois eu realmente estou um monstro [risos]. Exausta, mas feliz! Sensação de dever cumprido! 2024 é nosso, toda honra e glória a Deus! Uma ótima semana para todos nós, amém. Te amo muito, Zé Felipe, obrigada por tudo sempre!", completou Virginia Fonseca.

Além das flores e da bela cesta com comidas, o filho do cantor Leonardo também deixou um cartão com um recado especial. "Amor, parabéns pela campanha! Foi um sucesso! Morrendo de saudade! Te amo muitão", declarou Zé Felipe.

Vale lembrar que Virginia está grávida do terceiro filho do casal, José Leonardo. Os famosos já são pais de Maria Alice, de quase 3 anos, e Maria Flor, de 1.