Situação de itens doados por Virginia ao RS impressiona: 'Mandou tudo'

Itens doados por Virginia Fonseca chegam ao Rio Grande do Sul e organização das coisas chama a atenção; influenciadora mandou mais de 50 caixas

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca se empenhou muito para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul e impressionou com as caixas mandadas. Além de fazer diversas doações em dinheiro, a famosa enviou mais de 50 caixas com roupas, calçados, brinquedos e outros acessórios que eram de sua família.

Após tomar uma decisão drástica com a sogra Poliana Rocha, de cancelar o bazar beneficente para enviar as roupas para os gaúchos, a esposa do cantor Zé Felipe passou mais de uma tarde organizando tudo para quem iria receber e o resultado chamou a atenção de quem recebeu.

A influenciadora Letícia Stuchi, que está no Rio Grande do Sul, mostrou como a nora do cantor Leonardo enviou os itens na caixa e impressionou com a organização da loira. "Olha o capricho, gente, sério, tudo embaladinho", exibiu os itens em sacos transparentes e com identificação.

Dentro das caixas, Virginia Fonseca, que faturou cerca de R$ 15 milhões na última live de sua empresa, colocou muitas roupas de todos de sua família, mamadeiras novas, brinquedos, cobertores, naninhas de criança e até tênis de grife que eram das filhas. Veja:

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa na sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Saiba mais aqui.