Virginia Fonseca revela faturamento milionário em live nas redes sociais

Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que obteve um faturamento de R$ 15 milhões durante uma transmissão ao vivo realizada em suas redes sociais

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que obteve um faturamento de R$ 15 milhões durante uma transmissão ao vivo realizada em suas redes sociais no último sábado, 18. A jovem de 24 anos compartilhou os dados logo após encerrar a live, na qual divulgou produtos de suas marcas de cosméticos.

A criadora de conteúdo relatou em seu Instagram que a plataforma enfrentou problemas que afetaram a transmissão original. Com isso, foi preciso iniciar uma segunda live para alcançar a meta inicial de R$ 12 milhões. No total, aproximadamente 90 mil produtos foram vendidos durante a segunda transmissão. Ela explicou que o bug ocasionou o travamento de 175 mil carrinhos de compras.

"Quando vocês me perguntam porque me doou sempre 1000%, é justamente porque aprendi que até quem tenta atrapalhar, não para aqueles que estão empenhados em dar o seu melho no que faz. 2024 é nosso! Ontem na live íamos bater 12M se não fosse o bug, mas Deus honra quem dá o seu melhor e estamos finalizando o fechamento da junção das duas lives com 15 M. Bora pra cima porque quem para é carro sem gasolina e relógio sem bateria. Nós, não", escreveu ela.

Virginia Fonseca desabafa no Instagram (Reprodução/Instagram)

Grávida, Virgínia mostra barriga

Em recente publicação, a influencer mostrou como está sua barriga na terceira gestação de seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe. "Cês piscaram e o Zé esticou",comentou ela, que postou uma selfie em que mostra a barriga. O bebê se chamará José Leonardo e foi escolhido em homenagem ao avô Leonardoe para combinar com as irmãs que se chamam Maria Alice e Maria Flor.

Também nos últimos dias,Zé Felipe mostrou o ultrassom de José Leonardo e encantou com a imagem do exame. O cantor também deixou muita gente chocada ao revelar que perdeu a virgindade com 12 anos e com uma pessoa que não conhecia.