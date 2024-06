Wanessa Camargo recebe ex-BBBs em aniversário do filho: 'Dia incrível'

Do BBB 24 para a vida! A cantora Wanessa Camargo reuniu ex-colegas de reality show em uma festinha de aniversário para o filho caçula

A cantora Wanessa Camargo usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 19, para compartilhar com os fãs fotos do aniversário de seu filho caçula, João Francisco, que completou 10 anos de vida. Entre os convidados, alguns ex-participantes do BBB 24 marcaram presença na celebração especial.

Em seus stories no Instagram, a filha de Zezé Di Camargo publicou registros ao lado de Beatriz Reis, Michel e Marcus Vinicius. "Que dia incrível! Comemorando o aniversário do João Francisco e recebendo meus amados. Obrigada pela presença. Amo vocês", escreveu a artista.

Nas imagens, ela aparece abraçando os ex-colegas de confinamento. Para quem não acompanhou, a famosa, que foi desclassificada do BBB 24, menteve contato com boa parte dos participantes da competição na 'vida real'.

Mais cedo, em celebração ao aniversário do filho caçula, Wanessa Camargo fez uma bela homenagem ao herdeiro. Através de um vídeo emocionante, a famosa resgatou algumas fotos de João Francisco ainda pequeno e ressaltou o quanto sente orgulho do menino.

"19 de junho de 2014, às 3h37 da manhã, pude conhecer o rostinho da bênção que carreguei em meu ventre com muita gratidão e amor. Eu já disse que não tinha nada de especial em mim, em um momento de tristeza e confusão. Nunca fui tão errada e boba, pois se há algo de especial em mim, na minha vida, é ser mãe de um ser tão lindo e único como você, João Francisco", declarou ela na legenda.

"Que orgulho me dá ver você crescendo e mantendo sua essência, seu brilho, seu amor. Só peço a Deus que o conserve assim, com saúde plena e perfeita, para que você continue sendo você, alimentando o mundo com a sua luz de cura", disse Wanessa em outro trecho da declaração.

Wanessa Camargo reúne ex-BBBs em aniversário do filho - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa se pronuncia após expulsar 'fã' de seu show

A cantora Wanessa Camargo enfrentou uma situação desagradável durante seu show na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal, interior de Minas Gerais. Durante sua participação no evento, a artista precisou pausar a apresentação para pedir a expulsão de um 'fã'. De acordo com a artista, a pessoa em questão fazia 'gestos obscenos' enquanto acompanhava o espetáculo da plateia.

"Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do Orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. Não saia da sua casa se você não quer estar [aqui], não perca o seu tempo. Vai pra casa", declarou a famosa na ocasião, pedindo para que sua equipe cuidasse da situação.

Após o show, a ex-participante do BBB 24, da Globo, se pronunciou a respeito do assunto nas redes sociais e explicou sua decisão. "Situações desagradáveis são raras, mas às vezes acontecem. Eu já tive que lidar com isso em outros shows, desde o começo da minha carreira [...]", acrescentou; confira mais detalhes!