Neto de Sonia Abrão tem mesversário com tema junino; veja como foi

Para seu segundo mês de vida, neto de Sonia Abrão tem festinha de mesversário com tema junino; nora da apresentadora postou vídeo revelando como foi

O neto de Sonia Abrão, Filippo, completou dois meses e ganhou uma festinha com tema junino. Na rede social, a nora da apresentadora, a jornalista Bella Morais, que se casou com o herdeiro da comunicadora, o advogado Jorge Abrão, compartilhou um vídeo exibindo como foi a comemoração especial no apartamento onde moram em São Paulo.

Em um canto da sala, eles montaram uma mesinha toda decorada com panos estampados, balões coloridos e até fotinhos do bebê como enfeite de vários doces. Por ser época de festa junina, o casal aproveitou o clima e fez tudo inspirado na data.

"E o “Arraiá do Pippo” aconteceu! Foi assim que comemoramos os 2 meses de vida do nosso pequeno... muito colorido, divertido, lindo e com uma boa moda forrozeira do jeitinho que nosso sangue nordestino pede e ele merece. “Você acontece aqui, dentro do coração”; que sua vida seja sempre uma festa linda de São João pequeno. Te sonhei tanto, te desejei tanto e agora você tá aqui Filippo. Que venham mais comemorações lindas e recordações incríveis!", escreveu a mamãe de primeira viagem.

Ainda nesta terça-feira, 25, Sonia Abrão compartilhou um vídeo do casamento do filho com Bella Morais. A apresentadora então relembrou o registro do evento luxuoso para celebrar o segundo ano da união deles.

Vale lembrar que o neto da comandante do A Tarde é Sua, da RedeTV!, no dia 20 de abril por meio de um parto natural em um hospital em São Paulo. No quarto da maternidade foi montada uma recepção deslumbrante. A nora da jornalista então postou um vídeo mostrando como foi a decoração do local para recepcionar as visitas.

Confira o mesversário do neto de Sonia Abrão:

Sonia Abrão mostra primeiro mesversário do neto e tema chama a atenção

A apresentadora Sonia Abrão encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com a família. Vovó de primeira viagem, a comunicadora mostrou como foi o mesversário de um mês de Filippo, filho de seu único herdeiro, o advogado Jorge Abrão, com a esposa, a jornalista Bella Morais.

Na casa dos papais, o pequeno ganhou uma festinha caseira e intimista preparada com muito amor pela mamãe, que montou uma mesa com decoração vermelha, um bolo azul e branco feito especialmente para o menino e fotinhos dele como enfeites. Sonia Abrão então postou um registro da família curtindo a data. Veja como foi a festinha aqui.