Nora de Sonia Abrão impressiona com detalhes luxuosos da recepção do filho

Que luxo! Nora de Sonia Abrão impressiona ao mostrar itens personalizados da recepção do filho Filippo na maternidade; veja

A apresentadora Sonia Abrão se tornou vovó no dia 20 de abril e após alguns dias do nascimento de seu primeiro neto, o pequeno Filippo, a nora da famosa, Bella Morais, que é casada com o único filho da comunicadora, Jorge Abrão, exibiu detalhes da recepção que tiveram na maternidade.

Impressionando com os itens todos personalizados com o nome do menino, inclusive até o pijama da mamãe, a nora da jornalista falou sobre Filippo ter chegado antes do esperado por meio de um parto normal no hospital.

"Sábado, 20 de abril de 2024, às 00:49, nossa vida ganhou um novo sentido. Nosso amor, um novo significado. Nosso lar, uma nova alegria. Que o mundo te receba de braços abertos meu filho, te amamos o tanto quanto te desejamos", escreveu Bella Morais.

No vídeo publicado pela mamãe de primeira viagem foi possível ver que o quarto foi decorado com roupa de cama e enfeites personalizados com nome de Filippo e em tons de azul com branco. Além disso, no local, os visitantes puderem usufruir de um grande espaço com lembrancinhas e até bebida para brindarem.

Nos últimos meses, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso, feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento luxuoso.

Sonia Abrão mostra ex-marido e sua atual conhecendo o neto

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido no último final de semana. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Veja o registro raro aqui.