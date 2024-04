Sonia Abrão posta primeira foto do neto: 'Saindo da maternidade'

Parece a avó? Sonia Abrão posta foto de seu netinho Filippo pronto para sair da maternidade e encanta com tanta fofura; veja

A apresentadora Sonia Abrão encantou ao compartilhar a primeira foto de seu neto na rede social. Nesta segunda-feira, 22, a jornalista postou o registro de Filippo, todo arrumado para deixar a maternidade, e explodiu o fofurômetro.

Usando uma roupa especial em cor vermelha, o herdeiro do filho da comunicadora, Jorge Abrão, com Isabella Morais chamou a atenção. De olhinhos abertos, o bebê apareceu deitado ainda no berço do hospital onde nasceu e até mostrou que tem traços parecidos com a vovó.

"FILIPPO SAINDO DA MATERNIDADE!", escreveu Sonia Abrão ao publicar o primeiro registro do amado em sua rede social.

No último sábado, 20, o neto da apresentadora do A Tarde É Sua nasceu por meio de parto normal em um hospital em São Paulo."Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, avisou a nora da famosa.

Nos últimos meses, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso, feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento luxuoso.

