Sonia Abrão mostra foto rara com o filho e o ex-marido: ''Emocionados''

Com o ex-esposo, Sonia Abrão mostra momento especial da carreira do filho

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao compartilhar um momento de sua família na rede social nesta quinta-feira, 31. Discreta com sua vida pessoal, a jornalista da RedeTV! chamou a atenção ao surgir com o seu único filho e com o pai dele, seu ex-marido.

Sorridente, a comunicadora do A Tarde é Sua mostrou seu lado coruja e celebrou mais uma conquista de seu herdeiro, Jorge Fernando Damião, com o ex-esposo, Jorge Damião, com quem ficou de 1988 até 2015.

"Noite linda,ontem, no lançamento do livro “O DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA”, de autoria do meu filho, o advogado JORGE ABRÃO! Bota felicidade nisso, Livraria Martins Fontes lotada, livro esgotado e pais emocionados, né @jorgedamiao? Tô aqui agradecendo a Deus, à família e a todos os amigos queridos que lá estiveram pra abraçar a gente! Isso não tem preço! Amamos vocês!", mostrou seu orgulho pelo filho.

Em junho do ano passado, o filho de Sonia Abrão se casou com Bella Morais em evento luxuoso. Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Leia também:Nora de Sonia Abrão surpreende com tema de aniversário: 'Trouxe até mim'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão detona repercussão do transplante de Faustão

Sonia Abrão mostrou personalidade ao defender Faustão ao vivo nesta segunda-feira, 28, durante o A Tarde é Sua. É que a apresentadora se mostrou perplexa após a quantidade de desinformação espalhada.

A apresentadora disse ser normal surgirem dúvidas. "Foram surgindo questões e dúvidas que precisam ser esclarecidas (…) mas é preciso buscar informação", defendeu ela que disse que é inaceitável que o legado de Faustão seja manchado. "O Faustão não merece, sempre foi um homem de caráter, da extrema generosidade, ele não merece que essa dúvida sejalevantada" , declarou ela.

Sonia Abrão lembrou que essa lista de transplantes só pode acabar se todos nós nos tornarmos doadores. "Quem pode acabar com essa lista somos todos nós. Se todo mundo se conscientizar, a gente poderia acelerar essa lista, desenvolver essa consciência, parar de ter medo e entender que você deixar um legado. Tudo precisa ser feito de uma forma rápida, então pense em tudo. É porque ele é milionário e pode comprar? Não é verdade isso, gente", declarou ela.