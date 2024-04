Sonia Abrão já é avó! O neto dela nasceu neste sábado

A apresentadora Sonia Abrão já é avó pela primeira vez. Nora da comunicadora anunciou o nascimento do filho. Veja as fotos

A apresentadora Sonia Abrão já é avó pela primeira vez! O filho único dela, Jorge Abrão, acaba de se tornar papai do Filippo, seu primeiro filho com a esposa, Isabella Morais.

O bebê veio ao mundo na madrugada deste sábado, 20, em uma maternidade de São Paulo, por meio do parto normal. A chegada dele foi anunciada pela mãe no Instagram.

"Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, disse ela.

Isabella ainda contou que foi em uma consulta com sua médica na manhã de sexta-feira, 19, e descobriu que já estava com 5 cm de dilatação. Com isso, ela já foi internada e o bebê nasceu poucas horas depois. Ele estava previsto para nascer apenas em maio, mas adiantou a sua chegada.

O casamento do filho de Sonia Abrão

Em junho de 2022, Sonia Abrão estava cheia de motivos para comemorar! Isso porque seu único filho, Jorge Abrão, se casou. Em uma cerimônia luxuosa em uma igreja no bairro de Higienópolis, SP, o rapaz oficializou sua união com a jornalista Isabella Morais.

Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Filho de Sonia Abrão se casa em SP (AgNwes/ Leo Franco)

Filho de Sonia Abrão se casa em SP (AgNwes/ Leo Franco)

Filho de Sonia Abrão se casa em SP (AgNwes/ Leo Franco)