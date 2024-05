Mãe de Matteus Amaral agradece apoio de ex-BBBs em campanha a Alegrete

Luciane Amaral tem organizado uma verdadeira força-tarefa em prol das vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, que também atingiram Alegrete

A live que Matteus Amaral (27), vice-campeão do BBB 24, abriu em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (3), para falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, está surtindo efeito. Em entrevista à CARAS Brasil, Luciane Amaral, mãe do estudante de Engenharia Agrícola, agradece o apoio de anônimos e dos companheiros de confinamento do ex-BBB, que também usaram a internet para divulgar o link de doações e mobilizar os seguidores nesta campanha solidária ao estado, já que o ex-brother precisou viajar para Manaus, no Amazonas, à trabalho.

A tragédia no Rio Grande do Sul já é considerada pelo governo a pior da história. Chove praticamente sem parar há uma semana. Enchentes e deslizamentos atingem mais de 150 cidades, entre elas, Alegrete, terra natal de Matteus. Segundo o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade, que fica a 506 quilômetros de distância da capital Porto Alegre, tem 72.409 habitantes.

“Aqui foi bastante afetado. Tem bastante família fora das suas casas, que foram totalmente destruídas com a chuvarada, com a enxurrada que veio. O rio está muito cheio, ele fica no meio da cidade, ele divide a cidade, o Rio Ibirapuitan. Então, encheu muito. Subiu uns 13 metros e pouco, acima do nível normal, e tomou conta desses bairros ribeirinhos. Alagou tudo! Tem pessoas que perderam tudo que tinham dentro de casa, pessoas que perderam a vida. Está bem difícil, sabe? Alegrete está bem complicado”, conta Luciane, que está à frente do trabalho voluntário em Alegrete.

Uma verdadeira força-tarefa está sendo realizada na região, segundo a mãe de Matteus. Ela e cerca de 30 voluntários, por exemplo, integram essa mobilização. Eles se uniram e estão ajudando na separação das doações que chegam por todos os cantos do País. Entre elas, alimentos, roupas e produtos de higiene. E até a tarde desta sexta-feira, já tinham sido arrecadados mais de R$ 3 milhões por meio da vaquinha online.

“As coisas estão andando por aqui, graças a Deus, sabe? Tem um monte de voluntários, um monte de amigos que estão nos ajudando, se virando. A gente está fazendo de 200 a 300 marmitas por turno, para levar para o pessoal aqui das enchentes. Além disso, recebemos bastante doação com a ajuda da live do Matteus, que arrecadou um bom dinheiro, e a gente está comprando (os alimentos, por exemplo). Estou indo ao mercado sempre e comprando bastante alimento”, diz Luciane.

APOIO DE DAVI E DE OUTROS EX-BBBS

Davi Brito (21), campeão do BBB 24, foi um dos primeiros a apoiar a causa. Em suas redes sociais, ele compartilhou o pedido de ajuda de Matteus e destacou a urgência do auxílio. "O Rio Grande do Sul está sendo atingido por chuvas de grandes volumes. Então, você que é da corrente do bem, que gosta de ajudar, bora ajudar esse pessoal que está precisando muito", incentivou o baiano.

Isabelle Nogueira (31), terceira colocada no reality, ressaltou a gravidade da situação e reforçou a importância de contribuições em suas redes sociais. Alane Dias (25) e Beatriz Reis (23), que completam o eterno Top 5 do BBB 24, também promoveram a vaquinha que está percorrendo a web. Mas não ficou por aí. A iniciativa ganhou também o apoio de Michel Ribeiro, Leidy Elin, Lucas Pizane, Lucas Henrique, o Buda, e Raquele Cardozo.

“Nossa, achei maravilhoso! Eles se uniram, quiseram prestar solidariedade pro Rio Grande do Sul. Ajudaram muito! Cada um fez um vídeo pedindo ajuda, colocaram o link da vaquinha online, que fizeram também, e pediram pra ajudar. Achei muito legal da parte deles. É nessa hora que a gente vê a união de todo mundo. E eles sempre frisando que era no estado do Matteus, para que ajudassem o estado do MatTeus. Achei muito lindo isso, muito humano da parte deles”, declara Luciane.

“Tudo isso me comoveu demais, saber que ainda existem pessoas solidárias, que se comovem com o próximo”, emenda a mãe de Matteus, informando que a campanha continua recebendo apoio e doações, tanto de alimentação e outros produtos, quanto em dinheiro, por meio da chave-pix: alerrandro02.machado@gmail.com.