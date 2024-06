Virginia revela presente que ganhou de Zé Felipe: "Na época não postei"

No dia em que comemora quatro anos ao lado de Zé Felipe, Virginia compartilhou o primeiro presente que recebeu do cantor

Nesta quinta-feira (27), Virginia Fonseca comemora quatro anos ao lado de Zé Felipe. Para celebrar a data, a influenciadora relembrou o início do relacionamento e compartilhou o primeiro presente que recebeu do cantor.

"Primeiro buquê que meu gato me deu, nos vimos sexta, sábado e domingo por poucas horas cada dia... ele foi embora 5 da manhã numa segunda para ninguém descobrir que ele tinha ido para Londrina", escreveu Virginia. "E na segunda cedo eu acordei assim", completou ela ao mostrar as rosas.

Em seguida, mostrou um vinho que ganhou do artista. "E também mandou um vinho do mesmo que nós tomamos juntos no dia que nos conhecemos pessoalmente 26/06/2020 [...]. Mas esse na época eu não postei. Só as rosas e o café da manhã", disse.

Ela ainda publicou uma foto em que aparece usando um casado do cantor. "E claro que eu já dava close com o moletom que ele deixou comigo no dia que me pediu em namoro 27/06/2020. Emocionada não, além."

Em seguida, lembrou o momento que Zé Felipe conheceu seus pais. "Sempre foi muito carinhoso com minha família! Desde o primeiro dia que nos vimos ele já falava que queria conhecer meus pais. Eu não acreditava naquilo. Ele eperguntou quando seriam minhas férias e o que eu iria fazer. Falei que ia para Goiânia para ver meus pais em julho e ele falou que iria também. E foi! ", recordou.

Zé Felipe é pego de surpresa por pergunta de Virginia

Mais cedo, a influenciadora surpreendeu o cantor ao acordá-lo perguntando sobre a data. "Amor, hoje não é um dia especial para você, não?", quis saber ela ao acordar o marido. "Como assim? Que dia que é hoje?", reagiu o cantor. A empresária, então, disse que é dia 27 de junho e ele se recordou: "O dia que a gente começou a namorar, não foi", disse o artista. Em seguida, os dois se abraçam.