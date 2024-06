Humorista lamenta perfil derrubado após imitar Davi: 'Tentando me acusar'

Acusado por fãs de 'debochar' de Davi ao publicar vídeos imitando o ex-BBB, o comediante teve sua conta derrubada nas redes sociais

Uma nova polêmica envolvendo o nome de Davi Brito, campeão do BBB 24, agitou as redes sociais nos últimos dias. Recentemente, o comediante Matheus Rufino comprou uma briga com os fãs do ex-brother, que passaram a apontar certo 'deboche' do humorista após ele publicar vídeos imitando o jovem.

Matheus, que conta com mais de 220 mil seguidores só no Instagram, teve sua conta no TikTok derrubada após uma onda de denúncias no perfil. Alguns seguidores de Davi não aprovaram a brincadeira do humorista e o acusaram de racismo e xenofobia.

Com isso, ele precisou vir a público se pronunciar a respeito do assunto. De acordo com Matheus Rufino, os registros onde ele aparece imitando Davi são feitos em tom de brincadeira, sem intenção alguma de debochar ou atacar o vencedor do reality show da TV Globo.

De forma bem-humorada, o comediante se defendeu das acusações e ainda contou que o próprio Davi passou a segui-lo nas redes sociais, provando que não havia se incomodado com a brincadeira. "Tão tentando me acusar aí, falando que eu tô sendo xenofóbico com o Davi. Que isso, po? Meu conterrâneo! Nós somos tudo nordestino, eu sou do Ceará, ele da Bahia, tamo tudo pertinho, conectado", iniciou ele.

"Eu sou fã desse cara e ele me segue também aqui no Instagram", completou Matheus Rufino, ressaltando que imita Davi por se inspirar nele. Ao fim do relato, ele explicou que sua conta no TikTok caiu não só pelo grande número de denúncias, mas também por ele ter publicado anteriormente imagens do famoso.

"Eu só queria esclarecer mesmo, porque meu TikTok caiu devido a algumas denúncias absurdas de que eu tava imitando o Davi, mas, na verdade, o meu TikTok já estava de aviso de alguns vídeos que eu tinha postado que deu falta de originalidade, por conta de eu ter botado a foto do artista. Mas eu vou continuar fazendo meu trabalho", concluiu.

Vale ressaltar que Davi Brito, até o momento, ainda não se pronunciou a respeito da situação.

