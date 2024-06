Ex-BBB Davi Brito revela planos de novo projeto na Globo: 'Em breve'

Apresentador da TV Globo? Campeão do BBB 24, Davi Brito revelou que existe planejamento para um novo programa na emissora

Campeão do BBB 24, Davi Brito tem celebrado cada vez mais suas conquistas após a participação no reality show da TV Globo. Depois do documentário exclusivo sobre sua vida, lançado no Globoplay, o jovem garantiu que, em breve, terá um novo projeto na emissora.

Em entrevista ao 'Alô Alô Bahia', durante o evento de São João da Bahia, realizado no Parque de Exposições, em Salvador, Davi revelou que tem bastante novidades para compartilhar com o público. Sem contar muitos detalhes, o ex-brother explicou que ainda precisa guardar segredo.

"A gente está pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos adquirindo as estratégias para poder trazer essa novidade. Será logo, em breve, mas é segredo, não posso contar muita coisa ainda", declarou Davi ao veículo.

Além do projeto, o ex-BBB também falou a respeito dos investimentos que fez com o prêmio de quase R$ 3 milhões do reality show. Além de ajudar os pais e a irmã, Raquel Brito, ele construiu uma casa toda planejada na Bahia.

"São investimentos que a gente tem que fazer, né? Deixar o dinheiro parado é barril. Então tem que investir mesmo", afirmou Davi. Ainda sobre sua vida pessoal, o vencedor do BBB 24 deixou no ar o status de relacionamento ao relatar que o 'coração está um pouquinho acelerado, mas tá tranquilo'.

Vale lembrar que Davi Brito está solteiro desde que anunciou o término de seu namoro com Mani Reggo. Assim que saiu do confinamento, durante uma entrevista ao programa 'Altas Horas', o famoso afirmou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu da empreendedora.

Davi fala sobre reencontro recente com Mani Reggo

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou sobre o reencontro que teve com a ex-namorada, a empreendedora Mani Reggo. Recentemente, os dois se viram no evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother revelou que apesar do fim da relação, o carinho entre eles permanece. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo… E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", declarou ele.

E completou: "Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto". Durante os dias de festa, de acordo com a imprensa que estava presente no local, Davi Brito e Mani Reggo se evitaram e não pararam em nenhum momento lado a lado.

Ainda em bate-papo com o Extra, Davi comentou a respeito dos rumores de que teria trocado beijos com Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV; confira detalhes!