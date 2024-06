Confira detalhes de casa investida por Davi Brito com prêmio do BBB 24

Vencedor do BBB 24, Davi Brito investiu o dinheiro do prêmio na compra de imóveis para aluguel na Bahia; confira detalhes do imóvel!

Após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito vem investindo o dinheiro do prêmio em melhorar sua vida. O campeão levou para casa o maior prêmio da história do reality show da Globo, R$ 2,92 milhões, e apostou no aluguel de casas para continuar bem financeiramente. Na web, seu mais novo imóvel para ser alugado teve suas fotos divulgadas e os valores impressionam.

A mansão fica localizada na Barra do Jacuípe, na Bahia, em um condomínio fechado. Ela pode ser alugada por R$ 3 mil por um final de semana, sendo que o aluguel do réveillon chega a custar R$ 18 mil. A pessoa ainda deverá pagar taxas de água e luz por consumo, além de caução de R$ 500 e limpeza por R$170.

Larissa Costa, corretora responsável pela locação do imóvel de Davi, fez um pequeno tour pela casa nas redes sociais. O imóvel conta com quatro quartos, sendo dois deles suítes, além de mais dois banheiros sociais. Ela ainda conta com sala, cozinha e sala de jantar espaçosos, além de área externa com piscina, churrasqueira e mesa de bilhar. A residência tem capacidade para receber 15 pessoas.

Davi revela sonhos realizados com o prêmio do reality

Recentemente, Davi abriu o jogo sobre o prêmio final de R$ 2,92 milhões e contou o que está fazendo com o dinheiro. Ele disse que comprou um apartamento para a mãe, Elisangela Brito, e para o pai, Demerval. Já Raquel, sua irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show, ele está arcando com os custos da primeira habilitação.

Além disso, está construindo sua casa própria do zero na Bahia. "Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora, quero dar conforto a ela", declarou Davi Brito.