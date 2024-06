Lucas Buda surpreende com pedido após ser abordado por fã: “Se puder evitar”

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda surpreende seguidores com pedido inusitado após ser abordado e receber abraço de fã

Nesta sexta-feira, 28, Lucas Henrique, o Buda, surpreendeu seus seguidores ao fazer um pedido inusitado após ser abordado por uma fã em Parintins, no Amazonas. Em suas redes sociais, o ex-participante do BBB 24 pediu para que seus admiradores tomassem cuidado ao abraçá-lo, especialmente se estivesse usando camiseta branca.

O motivo? Ao ser abordado por uma de suas seguidoras, Lucas Buda acabou ficando com uma mancha de maquiagem em sua camiseta branca. Em tom humorado, ao lado de alguns antigos colegas de confinamento para acompanhar o festival na cidade, ele compartilhou a situação e fez um pedido inusitado nos stories do Instagram.

“Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês gente, olha só. Eu estou de roupa branca. Quando você me ver de roupa branca no rolê, assim, vai manchar minha roupa branca, a maquiagem. Se puder evitar, de boa, eu vou dar a maior atenção, maior carinho, porque faz parte, mas se não puder tá de boa, mas se puder!”, disse dando risada.

“Se não puder também tá tranquilo, tá bom? Beijo para todo mundo, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem não dormiu ainda, estamos aí e vamos viver galera”, o professor de educação física finalizou o vídeo, que rendeu risadas de seus amigos. Na sequência, ele dividiu alguns cliques com seguidores em uma festa e apareceu com a camiseta manchada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Vale lembrar que além das polêmicas, Lucas também enfrentou um drama recentemente. Após seu divórcio com Camila Moura, ele se envolveu em um affair relâmpago com a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn, que acabou engravidando. Houve suspeitas de que o filho fosse dele, mas infelizmente ela acabou sofrendo um aborto.

Após a repercussão da gravidez, Lucas admitiu que não tem interesse em reatar o relacionamento com Nina."Eu torço muito pelo sucesso e pela felicidade da Nina. No momento, estou focado apenas em trabalhar, produzir conteúdo e compartilhar conhecimento com o público que me acompanha nas redes sociais", explicou para CARAS Brasil.

Camila Moura confessa arrependimento após divórcio com Lucas Buda:

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura abre o jogo e confessa seu maior arrependimento depois da separação ao conversar com seus seguidores nas redes sociais. Questionada se deveria ter perdoado uma traição, a influenciadora digital revelou que seu maior arrependimento foi ter sido fiel.

Enquanto respondia a uma caixinha de perguntas de seus seguidores no Instagram, Camila aconselhou uma fã que compartilhou o seguinte desabafo: “Estou errada de não perdoar meu marido por uma traição por mensagem? Não aceito”, disse a admiradora. Em resposta, a influenciadora digital foi sincera ao revelar seu arrependimento.