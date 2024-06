Ex-BBB Lucas Buda abre o jogo sobre futuro com Nina Capelly após perda de bebê

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Buda abriu o coração sobre suposta paternidade de filho com Nina Capelly, o qual viveu um romance relâmpago

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, confessou que ficou um pouco abalado com a notícia da perda do bebê de Nina Capelly, com quem viveu um affair no último mês. Em entrevista à CARAS Brasil, o capoeirista abriu o coração e revelou como tem encarado a notícia, já que sempre teve o sonho de ser pai.

"Fui para SP na semana passada para encontrar com a Nina e entender os próximos passos a partir da notícia que chegou, entender como seriam os exames, acompanhamento e também dar apoio à ela, mas durante a conversa fui surpreendido com a notícia da perda do bebê", diz ele, que completa: "Agora é bola pra frente e torcer pra tudo ficar bem logo".

Ainda segundo Lucas, apesar das dúvidas quanto à paternidade da criança, ele sempre esteve presente e disposto a colaborar com os cuidados referente a gravidez. Ele conta que os dois estavam aguardando o momento certo para confirmar se ele realmente era o pai. "A Nina mesmo disse que não tinha certeza disso, então faríamos o DNA quando possível para ter essa confirmação", conta.

Leia também: Camila Moura, ex de Lucas Buda, desabafa após alta exposição com o BBB 24: 'Faço tratamento'

Lucas e Nina se conheceram logo após ele deixar a casa do BBB 24. Na época, o romance foi exposto pela funkeira, que, poucos dias depois, confessou ter ficado insatisfeita com a falta de atenção que estava recebendo do carioca. "Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, tô mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade. Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele", detalhou.

Passada a confusão entre os dois e a repercussão negativa da gravidez, Lucas confessa que não tem interesse em reatar o romance com Nina. "Eu torço muito pelo sucesso e pela felicidade da Nina. No momento, estou focado apenas em trabalhar, produzir conteúdo e compartilhar conhecimento com o público que me acompanha nas redes sociais", explica.