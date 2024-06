Alane Dias nega afastamento de Beatriz Reis após BBB 24: "Achei engraçado"

Após rumores de amizade estremecida, Alane Dias nega afastamento de Beatriz Reis, sua grande dupla no Big Brother Brasil 24; veja!

A paz continua reinando! Na última quarta-feira, 12, a ex-BBB Alane Dias falou um pouco mais como anda sua amizade com Beatriz Reis, sua grande dupla no BBB 24. Em conversa com o Gshow, a dançarina negou que as duas tenham se afastado após o fim do reality show.

Recentemente, alguns internautas suspeitaram de que as duas estavam com a amizade estremecida fora do programa da Globo. No entanto, Alane afirmou que as duas continuam amigas, mas não tem tempo para se verem.

"Eu achei engraçado porque quando saiu essa fofoca, eu tinha falado com a Bia um dia antes, ou menos de um dia antes. Só porque a gente não esteja juntas fisicamente, não quer dizer que a gente não tenha contato. É porque as pessoas se acostumaram a ver a gente juntas 24h por dia", afirmou a ex-sister.

Antes disso, em participação do podcast PodDelas,Alane afirmou que sua amizade com Beatriz havia se fortalecido após o fim do BBB 24. Bia, por sua vez, não se pronunciou sobre a suposta crise entre as duas.

Alane Dias assume affair com irmão de cantor famoso

O amor está no ar para Alane Dias. Nos últimos dias, rumores de que a ex-sister estaria vivendo um romance com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva, tomaram conta das redes sociais. Na ocasião, os dois haviam publicado cliques semelhantes.

Agora, em entrevista ao site Extra, Alane confirmou que o affair é real, mas ressaltou que ainda estão 'se conhecendo melhor'. "Eu conheço o Lucas desde antes do programa [BBB], e agora a gente está se conhecendo mais profundamente", declarou a famosa, garantindo que quando estiver namorando, não irá esconder dos fãs.

"Eu não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que eu faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema algum. Mas a gente só está se conhecendo mesmo", disse a ex-BBB.