Fernanda Paes Leme se derrete ao desejar feliz aniversário para Titi

A filha de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso completou 11 anos nesta quinta-feira, 20; Fernanda Paes Leme desejou parabéns em suas redes sociais

Fernanda Paes Leme esteve presente na vida de Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, desde que o casal adotou a menina, e possui uma linda conexão com a jovem, que completa 11 anos nesta quinta-feira, 20.

Nos Stories do Instagram, a atriz repostou uma foto da menina segurando o bolo do seu aniversário, e aproveitou para se declarar: "A mais linda e preciosa. Viva Titi. Que o mundo seja generoso com você. Te amo", escreveu.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Titi ganhou uma festinha em família. Ao lado dos pais, Bruno e Giovanna Ewbank, e dos irmãos, Bless e Zyan, a garota celebrou a data especial com um café da manhã.

Recentemente, Pilar, filha da apresentadora recebeu a primeira visita de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. O casal fez questão de dividir os registros da visita em suas redes sociais. "Parabéns pela joia que Deus te deu e pela mama que você tornou. Hoje foi dia de conhecer a Pilar com direito a lookinho combinando. Tia Gio e tio Bruno já te amam", escreveu Gio para Fernanda. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade!", falou Gagliasso.

Bruno Gagliasso celebra aniversário da filha: "Veio para dar sentido"

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para a filha mais velha, Titi, que completou 11 anos nesta quinta-feira, 20. No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos com a menina e se declarou.

"Você chegou e mudou tudo. A melhor mudança das nossas vidas! E como em um passe de mágica PLIM! essa mudança fez tudo se encaixar perfeitamente em seu devido lugar. Foi aí que eu percebi que eu era a mudança e que você veio para dar sentido a tudo. Descobri um amor que nem sabia que era possível existir", afirmou o artista no começo do texto.

Em seguida, Gagliasso falou sobre a felicidade de ver a filha crescer. "Te vejo crescer e me encho de orgulho a cada dia. Aquela menininha cheia de risadas, que acha graça de qualquer besteira, ela continua aí. Mas agora ela é acompanhada de uma jovem cheia de sonhos, de ideias incríveis, de atitude e vontades. Você sabe quem você é, sabe o que quer e isso a torna ainda mais admirável. Você é uma referência para mim, para a sua mãe, para os seus irmãos e amigos".