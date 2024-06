Famosos comemoram estreia de premiado musical no Brasil: 'Todos deveriam ter a chance de assistir'

A CARAS Brasil conversou com Vanessa Gerbelli e Gab Lara e com a produtora Renata Borges Pimenta, responsável por trazer o musical junto com Tadeu Aguiar

Vários famosos prestigiaram a estreia vip do musical Querido Evan Hansen, na noite da última terça-feira, 18, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O elenco do espetáculo, que venceu o Tony Awards, o Oscar do teatro musical, na Broadway, conta com nomes como Vanessa Gerbelli, Gab Lara, Thati Lopes, Mouhamed Harfouch, Flavia Santana e Hugo Bonemer. Em entrevista à CARAS Brasil, Gerbelli ressalta que a peça fala de humanidade e de afeto.

“Espero que a peça continue tocando tão fundo as pessoas, como tenho visto. Gosto muito desse tipo de musical, que aproveita a popularidade do gênero e a força da música para falar de humanidade e de afeto. O público pode esperar uma produção de muita qualidade e beleza, com ótimos atores, que se entregam totalmente às suas personagens”, diz a atriz, intérprete de Heidi Hansen na produção.

O musical conta a história de Evan (Gab Lara), um estudante que enfrenta transtorno de ansiedade e se sente invisível entre seus colegas, até que uma pequena mentira o coloca no centro das atenções, levando-o a uma jornada de autodescoberta e redenção.

Com isso a peça aborda questões fundamentais da saúde mental dos jovens, incluindo fobia social, depressão, bullying, a pressão da vida virtual, relações afetivas, a importância do pertencimento, e a necessidade do apoio emocional no ambiente familiar e escolar.

“É uma peça relativamente nova, então tem muita gente que não conhece a história. Mas a resposta das pessoas tem sido excelente, então acho que o boca a boca possa ajudar a divulgar o espetáculo. Espero que com essas duas temporadas, no Rio e em São Paulo, consigamos viabilizar mais apresentações em outros estados também. É uma história muito importante e acho que todos deveriam ter a chance de assistir”, salienta Gab Lara.

“A peça aborda temas universais e questões de várias faixas etárias. Então, todo mundo pode se identificar de alguma forma. Falamos sobre saúde mental de jovens e adultos, sobre relacionamentos amorosos e familiares, são muitas camadas. Cada personagem da trama vive um drama específico que pode ser relacionável pra alguém da plateia. E, mesmo sendo um tema superdelicado, a peça o trata de forma leve e esperançosa, então, você sai com um sentimento positivo sobre a vida. Espero que nosso espetáculo ajude a fomentar o debate sobre saúde mental, que vemos ser cada vez mais necessário nos dias de hoje”, emenda o ator.

Vanessa Gerbelli e Gab Lara - Anderson Bordê / AgNews

'NECESSÁRIO E URGENTE'

Renata Borges Pimenta, produtora responsável por trazer o musical ao Brasil junto com Tadeu Aguiar, também fala sobre o projeto. “Estar à frente da produção musical mais premiada, que chegou ao Brasil nos últimos anos, é uma honra. Querido Evan Hansen é necessário e urgente, pois todos nós ou conhecemos alguém que enfrentou os temas abordados no musical ou já sentimos na própria pele”, destaca.

Para ela, o musical é um grito de esperança para milhões de pessoas que se sentiram ou se sentem “invisíveis”. “Querido Evan Hansen vem para provocar o diálogo entre pais e filhos, mas especialmente nos faz refletir sobre os anseios e inseguranças que a juventude enfrenta e do papel dos pais na criação de seus filhos. Precisamos refletir sobre os erros que estamos cometendo e de que forma podemos melhora”, ressalta.

“A nossa estreia foi linda. Muitos amigos queridos. O público está se emocionando. Muitos vão às lágrimas. Então, acho que acertamos. As pessoas saem realmente surpresas. Temos um time fora de série de criativos e elenco incrível. Tenha uma sensação boa de realização”, finaliza a produtora.

REALEZA BRITÂNICA

Em 2020, a peça teve Kate Middleton (42) e píncipe William (41) na plateia. Eles conferiram a montagem de Londres, uma réplica da Broadway, e elogiaram a produção nas redes sociais. “Uma das questões pelas quais nos preocupamos apaixonadamente é a saúde mental e estamos satisfeitos que Querido Evan Hansen esteja ajudando a iniciar conversas importantes entre pais e adolescentes sobre este importante assunto”, declarou o duque de Cambridge.