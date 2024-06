Ex-BBB Alane Dias assume affair com irmão de cantor famoso: 'Conhecendo'

Tá rolando! Ex-participante do BBB 24, Alane Dias confirmou o romance com o irmão e empresário de um cantor famoso; saiba quem é

O amor está no ar para Alane Dias, ex-participante do BBB 24! Nos últimos dias, rumores de que a ex-sister estaria vivendo um romance com Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva, tomaram conta das redes sociais. Na ocasião, os dois haviam publicado cliques semelhantes.

Agora, em entrevista ao site Extra, Alane confirmou que o affair é real, mas ressaltou que ainda estão 'se conhecendo melhor'. "Eu conheço o Lucas desde antes do programa [BBB], e agora a gente está se conhecendo mais profundamente", declarou a famosa, garantindo que quando estiver namorando, não irá esconder dos fãs.

"Eu não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que eu faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema algum. Mas a gente só está se conhecendo mesmo", disse a ex-BBB.

Depois de passar quase três meses confinada e sendo 'vigiada' pelos telespectadores, Alane ainda falou sobre a curiosidade do público em relação a sua vida pessoal. Apesar disso, a paraense destacou que também deseja mostrar sua carreira profissional.

"Eu sempre quis, a minha vida inteira, ser muito reconhecida pela minha vida profissional. Nunca imaginei que as pessoas saberiam tanto da minha vida pessoal. E quando eu entrei no programa, percebi que as pessoas gostam muito de saber e o primeiro contato que elas têm de mim é a minha vida pessoal. Mas quero que elas conheçam a minha profissional a partir de agora", concluiu Alane Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

Fase de testes para novelas da Globo

Ao que tudo indica, o sonho de Alane Dias está cada vez mais próximo de ser realizado! Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a ex-BBB 24 está em fase de testes para novelas da TV Globo.

De acordo com fontes de dentro da emissora, divulgados pela colunista, o primeiro teste foi feito para Mania de Você, a próxima novela do horário nobre da Globo. Com assinatura de João Emanuel Carneiro, a trama é estrelada por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes. O resultado dos testes, a princípio, deve sair ainda esta semana.

A bailarina também fez teste para Tutti Frutti, próxima novela das 18h, que deve substituir No Rancho Fundo e estrear em novembro deste ano. Ainda segundo informações da coluna, Alane está investindo firme na preparação para os testes. Inclusive, tem encontrado diversos atores da casa em algumas oficinas.

O currículo da ex-sister está sendo analisado por diversas produções da emissora. Segundo apurações da colunista, a TV Globo pretende investir em Alane como atriz, já que ela faz uma linha mais elegante e discreta, no estilo Bruna Marquezine.