Na academia, Grazi Massafera impressiona ao exibir corpão definido

Grazi Massafera esbanja beleza natural e impressiona ao exibir seu corpão definido em selfies na academia; confira as fotos!

A atriz Grazi Massafera deixou seus seguidores babando com novas fotos publicadas em suas redes sociais neste domingo, 23. A famosa iniciou seu dia com um novo álbum de fotos, impressionando seus fãs ao exibir seu corpão impecável.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista esbanjou beleza natural ao surgir sem maquiagem, apenas de shortinhos e top, enquanto posava no espelho durante a malhação. Nos cliques, Grazi deixou as pernas maravilhosas em evidência e chocou ao exibir seu abdômen definido.

No álbum de fotos, a beldade ainda apareceu com vários looks super chiques. Entre eles estavam um lindo conjunto laranja de alfaiataria, além de um belíssimo vestido verde com babados.

"Umas selfies", escreveu Grazi na legenda da publicação. Seus seguidores logo lhe encheram de elogios nos comentários. "Linda", escreveu a atriz Juliana Paes. "Belíssima", disparou um fã. "Minha paixão", declarou um. "Exala beleza", disse um terceiro.

Grazi Massafera comemora formatura da filha com Cauã Reymond

No último dia 19, Grazi Massaferacelebrou a formatura de Sofia Massafera Reymond, sua filha com Cauã Reymond. A menina, de 12 anos, estuda em uma escola bilíngue com uma metodologia diferente e por isso, acaba de concluir seu ano letivo.

Nas redes sociais, Grazi apareceu posando com um vestido longo amarelo e mostrou que estava se preparando para um evento especial. Logo em seguida, a atriz compartilhou uma mensagem que sua filha recebeu para celebrar sua formatura: "Sofia, felicidades por sua formatura, um abraço com muito carinho", dizia o recado.

Por fim, Grazi compartilhou um registro da cerimônia de formatura da filha, onde a menina aparece sorridente ao lado de seus colegas de classe. Enquanto os amigos seguravam uma faixa agradecendo à equipe em inglês, Sofia, com seus longos cabelos loiros e um vestido florido, pode ser vista ao fundo segurando seu diploma

"Formatura", escreveu a artista com um emoji emocionado e um coração. Vale lembrar que, apesar de estar se formando agora, Sofia ainda tem muitos anos letivos pela frente, pois está no ensino fundamental. É bom mencionar também que, aparentemente, seu pai não pôde participar da celebração devido a uma viagem a trabalho.