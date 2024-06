MC Daniel muda o visual depois de sofrer corte químico; veja resultado

MC Daniel descoloriu os cabelos e passou por corte químico; quando os fios se quebram em decorrência de procedimentos

MC Daniel passou por um susto ao assumir o visual descolorido dos cabelos. O cantor teve um corte químico em decorrência da saúde debilitada dos fios e recorreu a uma mudança no visual, nesta quinta-feira, 27, para cuidar do cabelo, raspando todo o loiro que restou e assumindo a cor natural.

"Vim platinar o cabelo e olha o que aconteceu. Jesus Cristo, vou raspar tudo", contou o artista antes de assumir o novo corte. Daniel também contou que o resultado caótico do visual descolorido foi por conta da escolha do barbeiro, a quem ele se referiu como "charrado", gíria usada para se referir a quem está "chapado" ou dormente.

Pouco tempo depois, o artista voltou às redes para mostrar como ficou após o corte, dessa vez com um cabeleireiro da confiança dele: "Agora sim, eu fiquei bonito". A mudança vem após o artista se mimar com um acessório para os dentes que se popularizou entre os famosos, avaliado em R$ 11 mil.

MC Daniel mostra prótese de ouro nos dentes

Na noite de quarta-feira, 27, o cantor Mc Daniel surpreendeu ao mostrar sua mais recente compra luxuosa: um 'grillz', que são joias banhadas em ouro 18 quilates e cobrem quase toda a arcada dentária. Em uma publlicação nos Stories do Instagram, o artista exibiu os diversos modelos que adquiriu.

"Eu gosto da parada", disse ele, que mostrou três modelos do acessório e divulgou o perfil da marca. As placas de prata revestidas com ouro 18 quilates, avaliadas em R$11,9 mil, outra de prata com banho de ouro rosé, no valor de R$15,1 mil, além de um grillz de prata 950 decorado com zircônias, custando cerca de R$13,5 mil. As informações são da revista Quem.

MC Daniel surpreende affair com presente de R$ 6 mil

Na última terça-feira, 25, MC Daniel surpreendeu Lorena Maria, com quem vive um affair, e presenteou a moça com um item de grife. Em seu Instagram, o cantor compartilhou uma foto em que mostra uma caixa de sapato da marca Dolce&Gabbana em cima de sua cama.