Susana Vieira muda o visual e dispara: 'Antipática'. Veja!

Susana Vieira resolveu mudar o visual e deixou os cabelos mais loiros. Nas redes sociais, a atriz fez questão de exibir o resultado da mudança

Nesta sexta-feira, 28, Susana Vieira resolveu fazer uma mudança no visual. A atriz de 81 anos deixou os cabelos mais loiros e ondulados.

Em sua conta no Instagram, a artista posou ao lado do profissional responsável pela mudança e fez questão de exibir o resultado. "Henrique obrigada por me deixar tão 'antipática' hoje", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu muitos comentários e ao que parece os seguidores aprovaram o novo visual. "Você loira é só poder", escreveu uma internauta. "Quem pode com a Branca Letícia de Barros Motta, versão 2024?", escreveu outra, relembrando a vilã interpretada por Susana em Por Amor, novela exibida pela Rede Globo em 1997.

O último trabalho de Susana foi como Cândida, em Terra e Paixão, novela da Rede Globo exibida em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Procedimentos estéticos

Aos 81 anos, Susana Vieira revelou que não tem vontade de fazer procedimentos estéticos, mas que também não descarta alguma intervenção em sua aparência.

"Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisas, não me chama atenção porque eu não precisei. Como eu não precisei, eu não faço. Eu não sou contra quem faz. A minha testa, na hora que eu achar que me incomodou, aí farei um botox. Mas eu já sofri tanta injeção na vida por causa da doença que tive...", disse ela em uma entrevista para o Fantástico.

A atriz faz tratamento para a leucemia linfocítica crônica. Susana explicou como lida com a doença, que foi diagnosticada em 2015, e ressaltou a importância de seguir todas as orientações médicas.

"Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho uma outra doença de sangue, que chama anemia hemolítica autoimune. É óbvio que com a medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Eu estou em paz. Estão em remissão", contou.