Wanessa Camargo dá repaginada no visual e impressiona ao surgir loiríssima

Ainda mais loira! Wanessa Camargo vai ao salão de beleza para renovar o visual e impressiona ao exibir o resultado da transformação

Na última quinta-feira, 27, Wanessa Camargo foi ao salão de beleza para repaginar o visual e surpreendeu ao exibir o resultado nas redes sociais. Após sua participação no Big Brother Brasil 24, a cantora passou por uma mudança extrema ao cortar e clarear os fios. Agora, ela impressionou ao mostrar seu cabelo ainda mais claro.

Através de seu perfil no Instagram, Wanessa contou que estava no salão de beleza para retocar as luzes. Após o procedimento, seu cabeleireiro, Bruno Sodré, compartilhou o resultado em um vídeo ao lado da cantora. Ele explicou que a artista decidiu ficar ainda mais loira e escolheu o tom vanilla, que se assemelha à baunilha.

“É hora do retoque, e do Gloss, é hora de Wan-nilla”, o profissional fez um trocadilho com o nome da cantora, que recebeu muitos elogios após passar por mais uma mudança: “Ela fica linda loira”, disse uma seguidora. “Amo você morena, mas loira rouba cena”, exaltou mais um. “Wanessa fica mais linda com essa cor de cabelo”, escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Sodré (@brunosodre)

Wanessa também aprovou a mudança nos comentários: “Arrasando novamente Bruno, amei! Obrigada mais uma vez pelo carinho”, disse a famosa. Vale lembrar que a cantora se despediu do cabelo comprido e aderiu a um corte na altura dos ombros. Além disso, ela clareou os fios ao tingi-los de loiro depois de sair do BBB.

O resultado da transformação foi revelado em um vídeo de antes e depois nas redes sociais da estrela: "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", disse ela, que iniciou uma nova era na carreira e retornou aos palcos depois do reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo recebe ex-BBBs em aniversário do filho:

A cantora Wanessa Camargo usou as redes sociais na noite da última quinta-feira, 19, para compartilhar com os seguidores fotos do aniversário de seu filho caçula, João Francisco, que completou 10 anos de vida. Entre os convidados, alguns ex-participantes do Big Brother Brasil 24 marcaram presença na celebração especial de seu herdeiro.

Em seus stories no Instagram, a filha de Zezé Di Camargo publicou registros ao lado de Beatriz Reis, Michel e Marcus Vinicius: "Que dia incrível! Comemorando o aniversário do João Francisco e recebendo meus amados. Obrigada pela presença. Amo vocês", escreveu a artista. Nas imagens, ela aparece abraçando os ex-colegas de confinamento.